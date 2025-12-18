Программа «Наш двор» и поддержка участников СВО: Магдеев подвел итоги года

В этом году по программе «Наш двор» в Набережных Челнах благоустроено 79 дворов. Программа весьма востребована у жителей города. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на XХ съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» в Казани.

«"Наш двор" – важная и нужная программа. В этом году 79 дворов сделали. А вообще за все время реализации программы почти 600 дворов привели в порядок. Эта работа очень важная, поскольку влияет на качество жизни горожан. Вторая важная программа – обновление общественного транспорта. Мы в этом году смогли приобрести 80 новых автобусов большой вместимости. Безусловно, это положительным образом повлияло на настроение людей, потому что вопросы общественного транспорта в топе тех вопросов, которые сегодня есть», – рассказал он.

Еще один важный и нужный – вопрос приведения дорог в нормативное состояние. В Набережных Челнах реализуются программа «Безопасные и качественные дороги».

«На четыре с лишним миллиарда рублей в этом году выполнены работы по этой программе», – отметил Магдеев.

Кроме того, в Набережных Челнах реализуются экологические проекты. Проект по расчистке реки Мелекески воплощается в жизнь благодаря федеральному проекту «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Также в Набережных Челнах ведется активная работа по поддержке участников СВО и членов их семей.

«Более 4,5 тыс. челнинцев с оружием в руках сегодня защищают интересы нашего государства. Семьи и дети бойцов находятся под нашим патронажем, окружены заботой и вниманием», – подчеркнул Магдеев.