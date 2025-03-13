Программа «Молодая семья»: как получить субсидию на жилье в Татарстане

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Программа «Молодая семья» предоставляет возможность получить государственную субсидию для покупки квартиры или строительства дома.

Основные положения программы

Программа предоставляет гражданам, соответствующим определенным условиям, соцвыплаты на покупку жилья (в том числе на стадии строительства) или строительство дома. Субсидия предоставляется в виде сертификата, который покрывает от 30% (для семей без детей) до 35% (для семей с детьми) стоимости жилья.

Программа позволяет воспользоваться субсидией только один раз, а срок действия сертификата составляет семь месяцев. Данный сертификат можно применить только в регионе его оформления.

В 2025 году на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Татарстане направят 130,4 млн рублей.

Условия программы

Для того чтобы претендовать на поддержку, молодая семья должна отвечать нескольким требованиям. К участию в программе могут быть допущены молодые семьи с детьми (в том числе те, где один из супругов не имеет гражданства РФ) или неполные семьи, состоящие из одного родителя и ребенка (или нескольких детей), при этом важно соблюдать следующие условия:

- возраст каждого из супругов или родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет;

- наличие доходов, достаточных для получения кредита или для частичной оплаты жилья, если его стоимость превышает размер субсидии;

- семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Как можно потратить субсидию

Субсидию можно направить на следующие цели:

- покупка жилья;

- строительство жилого дома по договору подряда;

- оплата паевого взноса в кооперативе, после чего жилье становится собственностью семьи;

- первоначальный взнос при получении кредита на покупку или строительство жилья;

- погашение кредитов, взятых на покупку или строительство жилья;

- оплата по договору с организацией, которая приобрела жилье на первичном рынке для молодой семьи;

- участие в долевом строительстве или уступка прав по таким договорам.

Как стать участником программы

Для получения субсидии молодой семье нужно встать на учет для улучшения жилищных условий, собрать необходимые документы и подать заявление в орган местного самоуправления.