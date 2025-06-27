Программа Минниханова помогла почти 3 тысячам семей улучшить жилищные условия

Почти 3 тысячи молодых семей Татарстана получили квартиры по социальной ипотеке благодаря инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова. Госжилфонд РТ передал семьям жилье в городах и районах республики. Об этом сообщает Госжилфонд при Раисе РТ.

Программа стартовала в июле 2020 года и сразу показала свою востребованность и актуальность – за 5 лет реализации льготной программы социальной ипотеки для молодых семей жилье получили 2 959 молодых пар Татарстана.

Наибольшую популярность программа получила среди жителей крупных городов – лидером является Казань. Здесь за 5 лет квартиры в новостройках получили 1984 семьи. В Набережных Челнах Госжилфонд обеспечил жильем 448 семей и в Нижнекамске 282 семьи.

Квартиры участники программы получают с ремонтом по принципу «заезжай и живи»: в них уже установлена вся необходимая сантехника, счетчики, датчики. Дополнительным преимуществом социальной ипотеки является стоимость квадратного метра – она значительно ниже рыночной.

Напомним, оказание поддержки семьям в улучшении жилищных условий – одна из главных задач национального проекта «Семья», стартовавшего 1 января 2025 года.

Раис РТ Рустам Минниханов неоднократно указывал на приоритетный характер поддержки семей и защиты семейных традиционных ценностей.

«Поддержка семей – неизменный приоритет в нашей работе. Семья – основа нашего многонационального государства, надежный тыл и опора для каждого человека. Она укрепляет традиционные ценности, сохраняет преемственность поколений», – отмечал Минниханов.