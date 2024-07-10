Программа «Менеджмент в сфере санаторно-курортных услуг и курортологии» реализована КИУ

Фото пресс-службы КИУ

Недавно состоялось вручение дипломов выпускникам новой программы MBA КИУ «Менеджмент в сфере санаторно-курортных услуг и курортологии». Программа была разработана и реализована Бизнес-школой Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова под научным руководством проректора по инновационно-проектной деятельности, д.э.н., профессора, академика РАЕН, эксперта РАН, члена совета Российской ассоциации бизнес-образования Антоновой Ирины Ильгизовны.

Обучение, стартовавшее в 2022 году и проходившее в непростых условиях успешно завершено. Несмотря на серьезные политические и экономические вызовы, участники из Крыма и нашего университета проявили настойчивость и упорство, чтобы действовавшие ограничения не стали препятствием. Обучение проводилось в гибридном формате с использованием специальной методологии подачи образовательного контента. Педагогический дизайн курса позволил стимулировать вовлеченность и взаимодействие слушателей, особенности выбора цифровых инструментов и вариантов заданий, что позволило получить неоценимый опыт реализации премиум-программы в таком формате.

«Опыт и знания, полученные в процессе прохождения программы МВА, закалили вас, сделали опытнее и сильнее в принятии управленческих решений. Это позволит вам уверенно рулить бизнесом любого масштаба», — подвела итоги обучения научный руководитель программы, проректор, д.э.н., профессор Ирина Антонова.

Научный руководитель программы, проректор, д.э.н., профессор Ирина Антонова

Руководители санатория ПАРК ФОРОС Эльвира Шрша и Татьяна Клименко в своих выступлениях подчеркнули важность взаиморазвивающего партнерства с КИУ, практико-ориентированный подход, высокое качество преподавания и привлечение к обучению профильных экспертов, а также отметили важную роль КИУ в подготовке управленческих кадров в Российской Федерации.

На церемонии вручения дипломов лично присутствовали Равиль Муратов — помощник Раиса РТ, Руслан Шаяхметов — Постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Крым и городе Севастополе, декан факультета менеджмента и инженерного бизнеса КИУ, ведущий лектор программ подготовки управленческих кадров, эксперт национальных систем в области качества, здравоохранения и оборонно-промышленного комплекса Станислав Антонов. Они отметили, что в ходе обучения слушатели получили практические знания в системе принятия управленческих решений, которые сразу можно интегрировать в профессиональную деятельность.

Благодаря использованию технологий видеоконференций в церемонии награждения приняли участие генеральный директор НАСДОБР, генеральный директор Российской ассоциации бизнес-образования Наталья Евтихиева, лекторы и эксперты программы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Набережных Челнов, отметившие высокий уровень знаний выпускников, их вовлеченность в процесс обучения, мотивацию и креативный подход.