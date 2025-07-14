«Программа, которая реально работает»: в Арске прошел фестиваль добрососедства «Наш двор»

Парк «Казансу» в Арске сегодня превратился в большую праздничную площадку. Здесь состоялся фестиваль добрососедства «Наш двор» – мероприятие, которое объединило жителей города всех возрастов. Активности, мастер-классы, спортивные состязания и концертная программа сделали этот день особенным.

На праздник приехали почетные гости: депутат Государственной Думы Ильдар Гильмутдинов, представитель республиканского актива Ирада Аюпова, член партии «Единая Россия» Алмаз Хисамутдинов, народный артист Татарстана и заслуженный артист России Салават Фатхетдинов.

Со сцены звучали слова благодарности и поддержки. Ильдар Гильмутдинов в своем выступлении обратил внимание на то, насколько заметными стали изменения в городах и селах за последние пять лет.

«Раньше люди жаловались на состояние дорог, отсутствие детских площадок. Неважно где – в Арске, Казани или других районах. Тогда у нас не было инструментов для решения этих вопросов. Сегодня действует программа, которая реально работает. И подобных обращений больше нет», – заявил парламентарий.

Гильмутдинов также добавил, что шаг за шагом решаются и коммунальные проблемы, в частности, вопросы водоснабжения.

Жителям многоквартирных домов, проявившим активность в благоустройстве своих дворов, вручили благодарственные письма от Рустама Минниханова.

Праздник продолжился концертом в рамках республиканского проекта «Лето в Татарстане».

Пришедшие на мероприятие жители Арска с радостью встречали народную артистку Татарстана Зайнап Фархутдинову, заслуженного артиста РТ Рустама Насибуллина и местных самодеятельных артистов.

Результаты программы «Наш двор» затронули почти 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей. Было благоустроено 5 174 двора. С инициативой о создании программы «Наш двор» по благоустройству и обновлению дворов в 2019 году выступила «Единая Россия». Программа запущена в 2020 году по поручению Президента РТ Рустама Минниханова (с 2023 года – Раиса РТ). Он поддержал идею и поручил партии обсудить с жителями стандарты обустройства придомовых территорий. Программа «Наш двор» не имеет аналогов в других регионах России и стала одним из крупнейших проектов по благоустройству придомовых территорий в стране.