Программа капремонта лагерей Татарстана на 2022 год уже выполнена на 14%

Программа капитального ремонта детских оздоровительных лагерей Татарстана на этот год реализована на 14%. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильдус Насыров.

«В этом году запланирован ремонт шести детских лагерей на общую сумму 394 млн рублей. Эта работа уже выполнена на 14%, а с приходом строительного сезона темпы должны значительно увеличиться», – сказал он.

Замминистра добавил, что на время проведения ремонтных работ, детей в лагеря завозить не будут, чтобы не создавать травмоопасные ситуации со строительными материалами и техникой. «Это же дети. Они если увидят строительный кран, то конечно же побегут к нему и начнут там играть», – отметил Насыров.