Программа для педагогов «Культура мастерства» прошла в Казанской консерватории

В Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова прошла программа «Культура мастерства» для педагогов образовательных организаций, организованная арт-кластером «Таврида» и Министерством культуры России.

Эта программа является частью комплекса воспитательных мероприятий «Культура суверенной России», который реализуется Академией творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») совместно с Министерством культуры РФ.

«В этом году это уже пятая программа, еще 16 программ прошло в 2025 году, они охватывают как организации высшего образования, так и организации среднего профессионального образования. Основные темы – это традиционные ценности и идентичность, а также технологии наставничества в творческой среде», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» руководитель программы «Культура суверенной России» Елена Агеева.

С приветственным словом к педагогам обратился проректор по учебно-воспитательной работе и молодежной политике Казанской консерватории Ринат Халитов.

Образовательная часть программы началась с блока «Традиционные ценности, идентичность и особенности современной молодежи». Тематическую лекцию прочел доцент кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Иван Палитай.

На тему «Технологии наставничества» с участниками побеседовала директор по науке Института молодежи, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат психологических наук Светлана Попова.

В практической части программы участники под руководством модератора разобрали разные педагогические ситуации: ценностные конкретики в группе, профессиональные неудачи студентов, общественный резонанс творческих проектов, а также вопросы ответственности автора и мастера.

«Когда мы работаем с педагогами – мы не учим участников знаниям и навыкам, потому что мы абсолютно уверены, что это люди уже имеют огромный опыт и являются профессионалами. Мы работаем в части актуализации их роли проводника традиционных ценностей в свой педагогической работе и расширении роли наставника для творческой молодежи», – отметила Агеева.

Основная идея программы в том, что мастер в творческом вузе – это не классический педагог. По мнению Агеевой, педагог для своих воспитанников становится примером, который может передавать свои систему ценностей, мировоззрение и взгляды. То, с какими ценностями студент выпускается из вуза, во многом зависит от его мастера, считает она.

«Нам важно, чтобы люди, которые приходят на нашу программу, не боялись рассуждать со студентами на разные темы, помогали студентам в этом сложном мире, мире изменений и информационного противодействия, прививали чувство ответственности за свое творчество», – заявила руководитель программы.

В 2025 году в программе «Культура мастерства» приняли участие более 700 преподавателей и педагогов-мастеров из 15 вузов и учреждений среднего профессионального образования в семи регионах. В этом году проект будет масштабирован и охватит 51 вуз и десять учреждений среднего профессионального образования, то есть все образовательные организации, подведомственные Министерству культуры РФ, а также ряд региональных образовательных организаций.

Курирует программу Минкультуры России. Ее руководитель уверена, что необходимость программы обусловлена вызовами, которые стоят перед страной.

«Сейчас многие государственные организации плотно работают с традиционными российскими ценностями, и важно, чтобы люди адекватно их понимали и умели работать с этими ценностями», – заключила Елена Агеева.