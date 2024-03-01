«Прогнозируют подорожание до 30%»: сколько стоит букет цветов в Татарстане

В Татарстане прогнозируют рост цен на цветы перед 8 марта. По данным аналитики Flowwow, рост цен может оказаться 10-30% в зависимости от политики магазинов, пишет РБК Татарстан.

Так, авторский букет в Татарстане подорожал до 3,2 тыс. рублей (+10% за год). Выросли в цене и монобукеты – до 2,8 тыс. рублей (+10%).

Однако снизилась стоимость букета из сухоцветов – 1,8 тыс. рублей (-5% за год). Подешевела и композиция «цветы в ящике» – 3,2 тыс. рублей (-20% за год).

Согласно подсчетам Avito, в РТ букет цветов стоит в среднем 1 тыс. рублей (-8%). Самый дорогой букет на платформе стоит 125 тыс. руб. – это огромная корзина ажурных роз.

Отмечается, что все цены приведены по состоянию на февраль 2024 года.