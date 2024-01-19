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Прогноз выручки IT-отрасли Татарстана за 2023 год составляет 177 млрд рублей
Прогноз выручки Татарстана от продаж отечественного оборудования и программного обеспечения по итогам 2023 года составляет 177 млрд рублей. Об этом сообщил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин на итоговом заседании коллегии возглавляемого им ведомства.
«В условиях ограничения ввоза и резко увеличившейся потребности в IT увеличивается объем продаж отечественного оборудования и программного обеспечения внутри России», — заявил глава Минцифры РТ.
Айрат Хайруллин также добавил, что в Татарстане сохраняется положительная динамика роста вклада IT-отрасли в ВРП Татарстана, которая по оценке равняется 3% по итогам 2023 года.
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