news_header_top_970_100
Руc Тат
news_top_970_100
Экономика 19 января 2024 16:48

Прогноз выручки IT-отрасли Татарстана за 2023 год составляет 177 млрд рублей

Скопировать ссылку

Прогноз выручки Татарстана от продаж отечественного оборудования и программного обеспечения по итогам 2023 года составляет 177 млрд рублей. Об этом сообщил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин на итоговом заседании коллегии возглавляемого им ведомства.

«В условиях ограничения ввоза и резко увеличившейся потребности в IT увеличивается объем продаж отечественного оборудования и программного обеспечения внутри России», — заявил глава Минцифры РТ.

Айрат Хайруллин также добавил, что в Татарстане сохраняется положительная динамика роста вклада IT-отрасли в ВРП Татарстана, которая по оценке равняется 3% по итогам 2023 года.

#минцифры рт #хайруллин айрат #Татарстан
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2