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Прогноз ОЭСР: ВВП России в 2024 году увеличится не на 1,8%, а на 2,6%
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозируют, что в 2024-м внутренний валовый продукт (ВВП) России вырастет на 2,6%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад организации.
Ранее в ОЭСР прогнозировали, что ВВП России вырастет на 1,8% в 2024-м. Относительно 2025 года эксперты считают, что рост экономики РФ составит 1%.
При этом отмечается, что российская экономика в этом году будет расти быстрее, чем экономики Франции и Германии. В этих странах Еврозоны рост ВВП должен составить 0,7% и 0,2% соответственно.
Авторы доклада также дали прогноз и по мировому ВВП. В 2025-м он должен вырасти на 3,2%, говорится в сообщении.
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