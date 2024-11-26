Самая крупная в ПФО: куда движется энергосистема Татарстана

Наибольший годовой прирост энергопотребления в Татарстане прогнозируется уже в следующем году – на более чем 1,1 млрд кВт·ч

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Динамика скромная, но рост спрогнозирован стабильный

В период с 2025 по 2030 год потребление электроэнергии и максимумов мощности будет расти в Татарстане среднегодовыми темпами 1,99% и 1,43% соответственно и достигнет 38,2 млрд кВт·ч и 5634 МВт по итогам 2030-го (по итогам прошлого года – 33,3 млрд кВт·ч и 5102 МВт).

При этом наибольший годовой прирост в первом случае прогнозируется уже в следующем году – на более чем 1,1 млрд кВт·ч (или на 3,26% к итогам текущего года), а во втором – в 2026-м (на 106 МВт, или более чем на 2% к 2025-му). Таковы прогнозы, прописанные в проекте Схемы и программы развития электроэнергетики России (СиПРЭЭ) на 2025-2030 годы, утвердить которую Минэнерго РФ должно до 1 декабря текущего года (это ежегодная процедура).

За разработку стратегического документа в последние годы отвечает диспетчер ЕЭС России – АО «Системный оператор», на 100% принадлежащее государству. Такая централизация прогнозирования сильно повысила открытость данных (ранее Татарстан свои схемы энергоразвития держал «под сукном»). Параллельно с СиПРЭЭ, кстати, завершается разработка более долгосрочного документа – энергетической Генсхемы до 2042 года. Но в этом материале в столь «прекрасное далеко» мы заглядывать не будем.

Стоит отметить, что темпы роста, прописанные Татарстану на предстоящую шестилетку, выглядят довольно скромными. Однако и в целом по ЕЭС России динамика аналогичных показателей на том же горизонте планирования составит сопоставимые 2,11% и 1,46% соответственно. А отдельно в первой синхронной зоне (в рамках которой работает ОЭС Средней Волги, куда входит и Татарстан) – почти аналогичные татарстанским 1,98% и 1,36% в год. А по ОЭС Средней Волги – еще более схожие 2% и 1,3%.

Чем больше не территории субъекта РФ потребляется электроэнергии, тем мощнее и разнообразнее и его индустриальная «начинка» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если растет энергопотребление, это верный признак роста экономики»

О чем говорят все эти цифры? Абсолютные – о реальном «размере» той или иной экономики. Очевидно, что чем больше не территории субъекта РФ потребляется электроэнергии, тем мощнее и разнообразнее и его индустриальная «начинка», и уровень жизни и благосостояния населения, и объем потребительского рынка, а также стройсектора (все это замеряют и с помощью ВВП, корреляция роста которого с энергетическим, что доказано наукой, очень высокая). «Вы прекрасно понимаете, что, если растет энергопотребление, это самый верный признак роста экономики», – отмечал Президент РФ Владимир Путин, выступая этой осенью на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

Выработка электроэнергии в этом плане не показатель, ведь крупнейшая в стране Саяно-Шушенская ГЭС, к примеру, расположена в маленькой Хакасии; аналогичным «экспортером» внутри ОЭС Средней Волги выступает и Саратовская область, где работает и крупная Саратовская ГЭС, и Балаковская АЭС.

Объемы потребления мощности, как объяснял Андрей Большаков, показывают «суммарную нагрузку всех электроприемников, расположенных в границах региона, от лампочек в квартирах до гигантских промышленных агрегатов на заводах» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Объемы потребления мощности, как объяснял «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков, показывают «суммарную нагрузку всех электроприемников, расположенных в границах региона, от лампочек в квартирах до гигантских промышленных агрегатов на заводах, когда она достигает своего максимума в определенный момент времени». Если эти показатели растут, а в Татарстане это теперь происходит ежегодно (причем и зимой, и летом, и не только из-за погодных аномалий), значит, тех самых «электроприемников» в энергосистеме становится больше.

Относительные же параметры, то есть динамика потребления энергии, характеризуют набранную скорость экономического развития. Чем мощнее энергосистема, тем сложнее ее «разогнать» до двухзначных темпов роста. Резкие взлеты, как и падения, свойственны как раз небольшим регионам, во многом из-за так называемого эффекта низкой базы. К примеру, промышленное производство в Татарстане по итогам 2023 года выросло на 3,3%, а электропотребление – на 1,1%. А в Республике Марий Эл – на 14,1% и 6,75% соответственно.

Изучив Схемы 14 регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа, «Татар-информ» выяснил, что у Татарстана в энергетическом плане нет и, что еще важнее, в обозримой перспективе не появится «конкурентов». Энергосистема Татарстана является и в настоящее время, и останется в ближайшем будущем самой крупной и мощной в ПФО – и по потреблению электрической энергии, и по максимумам мощности.

На втором месте после нее, но с существенным отрывом в абсолютном выражении могла бы встать только энергосистема Башкортостана (при этом среднегодовые темпы роста в ней планируются более скромные – 1,62% по электропотреблению и 0,88% по максимумам мощности). Однако хотя соседняя республика и входит в состав ПФО, энергетическая «прописка» у нее – в Объединенной энергосистеме Урала. Из других регионов нашего федерального округа туда же входят весьма крупные энергосистемы Удмуртии, Кировской и Оренбургской областей, а также Пермского края.

В состав ОЭС Средней Волги, таким образом, включены лишь девять регионов ПФО – кроме Татарстана, это Нижегородская, Пензенская, Самарская, Ульяновская и Саратовская области и республики Марий Эл, Мордовия и Чувашия. И на их фоне показатели нашей республики выглядят еще более внушительными. Так, по данным «Системного оператора», в абсолютных значениях потребление электрической энергии в ОЭС Средней Волги к 2030 году вырастет на 16,3 млрд кВт·ч, а мощности – на 1,6 ГВт, со 112,1 млрд кВт·ч и 19,43 ГВт по итогам 2023-го. Доля Татарстана, как нетрудно прикинуть, составит свыше трети в первом и почти четверть во втором показателе.

В Татарстане прогнозируется рост электропотребления, и в этом республика мало чем отличается от других индустриально развитых территорий, как за счет набора мощности действующими производствами Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За счет действующих и новых производств

«Действительно, энергосистема Республики Татарстан останется наиболее крупной в ОЭС Средней Волги по потреблению электрической энергии и мощности относительно других энергосистем», – констатировали «Татар-информу» в ОДУ Средней Волги (это диспетчерское управление отвечает за всю ОЭС).

В соответствии с проектом Схемы на 2025-2030 годы, в Татарстане прогнозируется рост электропотребления, и в этом республика мало чем отличается от других индустриально развитых территорий, как за счет набора мощности действующими производствами (в основном – в энергоемких отраслях вроде химпрома и нефтепереработки), так и за счет ввода новых промышленных потребителей. В том числе таких, например, как ЦОДы (пока в Схеме упомянут лишь проект компании «Диагональ» в Набережных Челнах, который к 2027 году может выйти на потребление 20 МВт).

Естественно, весомый вклад внесет и рост электропотребления со стороны населения. В этом случае динамика «в основном будет обусловлена не только вводом новых жилых фондов, но и увеличением количества используемого бытового климатического оборудования и иной бытовой нагрузки. Однако этот рост несколько ограничивается за счет применения энергосберегающих технологий», – оговорились в ОДУ Средней Волги.

В Схеме, кстати, перечислены некоторые крупные жилые комплексы – например, от застройщиков «Микрорайон М1» и СМУ-88 в Казани (24,5 МВт уже в текущем году и 32 МВт в 2027-м соответственно), а также от УК «Развитие» в Набережных Челнах (14 МВт в 2025-м).

Среди крупнейших же промышленных проектов в Схему включен только ввод в эксплуатацию стенда комплексных испытаний центробежных компрессоров на «Казанькомпрессормаше» (80 МВт уже в текущем году). А вот заявок на более чем 100 МВт в документе вообще не упомянуто. При этом прописано, что дополнительные мощности уже в предстоящий год понадобятся крупнейшему потребителю электроэнергии энергосистемы Татарстана – «Татнефти» (16,9 МВт, а в целом на компанию, между прочим, приходится почти 700 МВт в год!). Среди других заявок – 10,9 МВт от «Хайер Индастри Рус» и 13,1 МВт от «Татнефтепроводстроя» (для «производства прочих готовых изделий»).

Тут стоит отметить, что прогнозы потребления электроэнергии и мощности в «Системном операторе» рассчитывают нехитрым способом – на основании заявок потребителей, подтвержденных договорами на технологическое присоединение к электросетям. Поскольку Схемы пересматривают ежегодно (со сдвигом на год вправо), не исключено, что итоговые цифры к 2030 году окажутся другими. Но восходящие тренды вряд ли развернутся вспять.

Ведь, по данным главы Минпромторга РТ Олега Коробченко, среди крупнейших проектов, реализуемых в республике, – запуск новых установок на ТАНЕКО для увеличения выпуска высокомаржинальных светлых продуктов, производства бесшовных стальных труб компанией «Сталлект» в Альметьевске, литья деталей газотурбинных двигателей на «КЭР-Холдинге», производства подшипников на ТЭМПО и нового для отечественного авиастроения типа вертолета – легкого Ми-34 – на КВЗ.

Также завершается большая модернизация на «Казаньоргсинтезе», которая увеличит выпуск полиэтилена на 120 тыс. тонн в год. Но главное – на «Нижнекамскнефтехиме» уже тестируется оборудование комплекса ЭП-600, запуск которого намечен на следующий год. Так что заявок на новые мощности, которые, вполне возможно, будут учтены при следующих актуализациях Схемы, может оказаться намного больше. В том числе и крупных.

Для обеспечения технической возможности указанных техприсоединений необходимо в числе прочего лишь развитие электросетей напряжением 110 кВ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В генерации прописан ввод всего 559 МВт, в том числе на ВЭС

Интересно, что, по данным «Системного оператора», «для обеспечения технической возможности указанных техприсоединений» необходимо в числе прочего лишь развитие электросетей напряжением 110 кВ. Например, для нового комплекса на «Казанькомпрессормаше» нужна подстанция 110 кВ с привязкой к Казанской ТЭЦ-3. А для нужд СМУ-88 – подстанция «Марина», до которой предстоит проложить две кабельные линии от Казанской ТЭЦ-1 ориентировочной протяженностью 2 километра каждая.

При этом, как заявили «Татар-информу» в ОДУ Средней Волги, для обеспечения прогнозного электропотребления, «а также для надежного и эффективного функционирования ЕЭС России, не относящихся к процедуре (реализации) технологического присоединения», развитие электросетей 110 кВ и выше в Татарстане не требуется. Спасибо за такой запас прочности, видимо, стоит сказать «Сетевой компании».

Поэтому и новой генерации до 2030 года, судя по Схеме, в Татарстане особо строить не планируется. Пока что прописаны планы по вводу всего 559 МВт, из которых 349 МВт – на ветровых, а остальное – на тепловых электростанциях. Причем в последнем случае в документе упомянут лишь многострадальный проект на Нижнекамской ТЭЦ «Татнефти», где – теперь в 2027-м – все-таки должны вывести «старый» энергоблок на 135 МВт и запустить новый, парогазовый, на 155 МВт с турбиной от «Силовых машин».

Весь прирост мощности пока что «взят» из итогов прошлого конкурсного отбора проектов модернизации тепловых электростанций (КОММод). Новых конкурсов с 2021 года не проводилось, очередной должен пройти до 15 декабря, но сроки уже не раз переносились. Поэтому пока в Схеме, например, и по Заинской ГРЭС, и по Набережночелнинской ТЭЦ «Татэнерго» все показатели по действующей мощности указаны без изменений. Хотя известно, что компания рассчитывает на масштабную модернизацию этих объектов генерации.

Что касается ввода к 2028 году ветровых агрегатов на суммарные 349 МВт, причем компанией «Форвард Энерго» (бывший финский Fortum), а также запуска в 2025-м 55 МВт на мусоросжигательной ТЭС в Казани, то эти объемы кочуют из Схемы в Схему ежегодно. Инвесторы от них не отказываются, но и сроки переносят постоянно. Как отмечал в апреле в интервью «Татар-информу» замглавы Минпромторга РТ Марат Минибаев, на словах инвестор в ВЭС, например, «все проекты подтверждает, но большой активности с их стороны мы не видим». Возможно, конечно, за лето в этой сфере что-то изменилось.

В целом же за счет запуска новых объектов генерации, компенсирующих в том числе и вывод устаревшего оборудования, установленная мощность электростанций в Татарстане к 2030 году должна вырасти до 9062,6 МВт (с 8636,4 МВт в 2024-м). Но радикальных изменений в структуре генерации не случится (хотя в ней и может появиться небольшая доля ВИЭ). Таким образом, даже без модернизации Заинской ГРЭС и Набережночелнинской ТЭЦ, на которые рассчитывает «Татэнерго», у энергосистемы республики останется огромный запас собственной мощности. Но вряд ли это поможет снять с повестки стратегически важный для руководства Татарстана вопрос сокращения внешнего перетока электроэнергии, который обусловлен не технологическими, а рыночными причинами.

С точки зрения всей ЕЭС России, безусловной частью которой является и энергосистема республики, ничего страшного в таком положении вещей нет. Как рассказали «Татар-информу» в ОДУ Средней Волги, ОЭС на всем горизонте до 2030 года останется «сбалансированной энергосистемой, имеющей существенные мощности объектов генерации, способные покрыть ожидаемое потребление». Если прошедшей зимой максимум потребления мощности в ОЭС Средней Волги составил 17,8 ГВт, при установленной мощности электростанций в 28 ГВт, то к 2030 году установленная мощность электростанций в ОЭС вырастет до 29,4 ГВт, а максимум – лишь до 19,4 ГВт.