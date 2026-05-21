Прогноз экономического развития Татарстана на три года подготовят к октябрю

Кабинет министров Татарстана утвердил график подготовки прогноза социально-экономического развития республики на ближайшие три года. Документ фиксирует этапы и сроки, в которые должны быть сформированы ключевые макроэкономические показатели региона.

Работа над прогнозом пройдет в два этапа. Предварительная версия должна быть подготовлена к 24 июня 2026 года, уточненный вариант – к 23 октября того же года.

В ходе подготовки специалисты проанализируют основные сферы экономики и социальной жизни региона: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговлю, туризм, внешнеэкономическую деятельность, а также социальные показатели.

Итоги этой работы станут основой для формирования бюджета Татарстана на следующий период. Контроль за исполнением постановления поручен Министерству экономики республики.