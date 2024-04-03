Прогноз АТОР: Доля туристов, отдыхающих с семьей, вырастет до 50% за два года

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) спрогнозировали, что в турпотоке должна вырасти доля туристов, которая отдыхает с семьей. По их предварительным подсчетам, она составит 50% через два года (сейчас 30%). Дополнительный стимул семейному туризму даст пристальное внимание государства в честь Года семьи в России. Об этом заявил вице-президент АТОР Александр Сирченко.

«В целом по стране я бы оценил семейных туристов около 30%. Задача государства как минимум до 50% довести эту долю. Текущий год будет стимулировать эту сферу без сомнения, я думаю, что через два года такой уровень может быть достигнут», - цитирует эксперта ТАСС.

Он подчеркнул, что россияне желают путешествовать именно всей семьей. В совокупности с поддержкой государства эти факторы отразятся на продвижении семейных туров.

Более того, эксперт считает, что внимание государства к сфере семейного туризма расширит количество предложений от туристических операторов. Также под конкретно эту категорию, может быть, создадут турпродукт, который могут как-нибудь субсидировать, добавив туда и семейные экскурсии.