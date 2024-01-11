Профсоюзы Татарстана: Рост минимальной заработной платы – принципиальный момент

Елена Кузьмичева

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 1 января 2024 года минимальная заработная плата в Татарстане сравнялась с минимальным потребительским бюджетом. Это стало возможным благодаря подписанию Республиканского трехстороннего соглашения.

В Татарстане подписано Республиканское трехстороннее соглашение между Федерацией профсоюзов РТ, Координационным советом объединений работодателей и Кабинетом министров РТ, по которому размер минимальной заработной платы (МЗП) для сотрудников внебюджетного сектора экономики республики составит 22 020 рублей за 2-й квартал 2023 года, что превышает федеральный МРОТ (19 242 рубля) на 14,4%.

Установленный размер МЗП на сто процентов соответствует минимальному потребительскому бюджету (МПБ). Инициатором данного повышения стала Федерация профсоюзов Республики Татарстан. Предложение нашло поддержку со стороны объединения работодателей и Правительства Республики Татарстан.

По словам председателя Федерации профсоюзов РТ Елены Кузьмичевой, установление минимальной заработной платы, превышающей федеральный МРОТ, позволяет увеличить республиканские минимальные гарантии в сфере оплаты труда, уменьшить дифференциацию в доходах населения, снизить уровень бедности и социального расслоения граждан, а также обеспечить социальную стабильность в трудовых коллективах.

«В Татарстане впервые пришли к тому, что сравняли минимальный потребительский бюджет и минимальную заработную плату, — рассказывает Елена Кузьмичева. — В целях роста заработной платы граждан республики и повышения их материального благосостояния еще в 2008 году был принят Закон Республики Татарстан „О минимальном потребительском бюджете в Республике Татарстан“. Этим законом было предусмотрено поэтапное повышение минимальной заработной платы до уровня минимального потребительского бюджета в Татарстане, но по разным причинам — рост цен на продукты питания, товары и услуги первой необходимости — долгие годы „минималка“ не могла догнать МПБ. Для профсоюзов это было принципиальным моментом и одной из первоочередных тем в трехсторонних переговорах».

По словам Елены Кузьмичевой, профсоюзы республики считают, что в Татарстане созданы все экономические и политические условия для коренного улучшения качества жизни населения.

«Татарстан по праву является одним из опорных, экономически и технологически сильных и быстроразвивающихся регионов России, — говорит профлидер. — Поэтому вполне логично, что наша „минималка“ должна соответствовать уровню экономики республики, и нынешнее достижение не конечная цель. Профсоюзы продолжают работу в данном направлении, и я верю, что социальные партнеры нас поддержат».