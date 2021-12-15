Профсоюзы РТ реализуют социальные проекты повышения качества жизни молодого поколения

В столице Татарстана с 15 по 19 декабря пройдет федеральный этап Всероссийский молодежной программы Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) «Стратегический резерв 2021». В мероприятии примут участие молодые профсоюзные активисты со всей страны, которые прошли отбор и обучение на предыдущих этапах программы. В образовательной программе предусмотрены тренинги и стратегические сессии. В результате участники разработают проекты для развития профсоюзного движения, которые будут реализовывать совместно с ФНПР.

По словам председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, результаты работы молодёжи дадут возможность развивать профсоюзное движение в соответствии с новыми задачами, внешними изменениями, через реализацию их проектных идей.

Профсоюзные организации России и Татарстана держат на контроле вопросы, которые заботят молодых специалистов. Лидеры профсоюзов выступают за включение в коллективные договоры дополнительных пунктов, направленных на повышение качества жизни работающей и учащейся молодежи. Это касается мер социальной поддержки, обеспечения безопасности труда, решения жилищных вопросов, проведения культурно-спортивных мероприятий.

Соглашения и коллективные договоры организаций содержат обязательства по повышению уровня зарплаты и предоставлению молодым специалистам дополнительных надбавок.

Не секрет, что большинство молодых людей, проживающих в Татарстане, в реальности могут рассчитывать на заработную плату ниже среднего показателя. В связи с этим профсоюзы считают необходимым доведение МРОТ до величины минимального потребительского бюджета, распространение соглашения о минимальной заработной плате в РТ на работников непроизводственной сферы.



Не теряет актуальности вопрос о положении молодежи на рынке труда. В соглашениях и коллективных договорах организаций машиностроения, энергетики, строительства, оборонного и нефтехимического комплексов отражены вопросы привлечения молодежи на предприятия. Для этого используются следующие механизмы: заключение договоров с учебными заведениями, развитие внутрипроизводственного обучения персонала.

При поддержке профсоюзных организаций проводятся научно-технические конференции молодых специалистов, ведется работа по развитию института наставничества, организации конкурсов профмастерства.

Вместе с тем, к числу серьезных проблем можно отнести текучесть кадров и «кадровый голод» в молодых специалистах.

В связи с этим профсоюзы считают важным создание программ взаимодействия работодателей, образовательных организаций и других заинтересованных сторон для подготовки молодых специалистов. В том числе через программу «Трудовые каникулы», цель которой стало бы проведение ознакомления с производством и проведения стажировок для старшеклассников. Также предлагается создание условий для развития актуальных профессиональных и надпрофессиональных компетенций молодёжи, расширение возможностей для первичной профессиональной адаптации молодежи в организациях.

Одним из важных показателей уровня жизни молодежи является ее удовлетворенность жилищными условиями. Для решения этого вопроса есть механизмы, в том числе при разработке соглашений и коллективных договоров.

Например, предприятиями организуется строительство собственного жилья, участие в программе соципотеки, предоставление беспроцентных займов и ссуд на решение жилищных проблем и многое другое.

В связи с этим Федерация профсоюзов РТ рассчитывает на дальнейшую реализацию следующих предложений. Первое — продление республиканских молодёжных программ получения квартир по соципотеке на вторичном рынке жилья. Создание отдельной программы арендного жилья для молодых семей. Создание жилищной программы «Промышленная ипотека» с предоставлением сниженной процентной ставки по кредиту по аналогии с «Сельской ипотекой.

Сегодня в системе коллективно-договорного регулирования важную роль отводят расширению социальных льгот и гарантий для молодежи. Большинство коллективных договоров содержат обязательства по выплатам для молодых работников, призванных на военную службу, вступивших в брак, выплатам на рождение ребенка, предоставлению «маминого дня».

Федерацией профсоюзов проводится просветительская работа. В течение последних лет молодежь принимает участие в проектах «Профсоюзный урок», «Школа молодого профсоюзного лидера», «Профсоюзная смена», «Молодежная образовательная платформа», проводятся научно-практические конференции.

Для формирования мотивации профсоюзного членства среди молодежи большая роль отводится проведению культурно-массовых, просветительских, спортивных мероприятий. Это «Молодой профсоюзный лидер», Профсоюзные агитбригады, спартакиады, соревнования по зимним видам спорта, республиканский детско — юношеский конкурс на лучший рисунок «Я б в рабочие пошел...» и республиканский конкурс детского рисунка и плаката, посвященный празднованию 9 Мая — Дню Победы, интеллектуальные игры, викторины.

Вопросы, которые волнуют молодых татарстанцев, регулярно рассматриваются на заседаниях Республиканской трехсторонней комиссии.