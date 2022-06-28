Профсоюзы РТ обсудили предоставление жилья и другие меры поддержки молодых семей

Накануне Дня молодежи профсоюзы Татарстана провели заседание Президиума Федерации профсоюзов РТ, которое было посвящено реализации мер социальной поддержки и предоставлению дополнительных гарантий молодым семьям в организациях производственной и непроизводственной сферы.

Отстаивание интересов молодежи является одним из главных приоритетов работы профсоюзов Татарстана. Почти 40% от общего числа членов профсоюзов, входящих в федерацию, составляют именно представители молодежи. Усилия профсоюзных организаций разных уровней поспособствовали тому, что многие молодые люди раскрыли свои профессиональные, творческие и спортивные способности. Благодаря активному и заинтересованному участию в профсоюзном движении множество представителей молодежи начали свою успешную деловую, научную, спортивную или общественную карьеру. Именно профсоюзы стояли у истоков создания на предприятиях молодежных советов: первые из них заработали на таких предприятиях, как КАМАЗ, «Нижнекамскнефтехим», Казанский государственный казенный пороховой завод, АО «Казанский вертолетный завод» и АО «ПОЗиС». Профсоюзы также занимаются организацией спортивных и творческих мероприятий, занимаются поддержкой института наставничества. Профсоюзы объединяют вокруг себя молодежь, чтобы помочь ей найти свое место в жизни и реализовать свои возможности.

О мерах по поддержки и предоставлению гарантий молодым семьям на заседании рассказала начальник отдела по работе с молодежью и спорту Федерации профсоюзов РТ Ольга Титова. Она напомнила, что в республиканское соглашение между Федерацией профсоюзов РТ, Координационным советом работодателей РТ и Кабинетом Министров РТ на 2021-2022 годы включен специальный раздел «Социальная и правовая защита молодежи, укрепление семьи, забота о материнстве и детстве». Особое внимание в документе уделено социальной защите молодой семьи: решению жилищных проблем молодежи, реализации программ, направленных на решение вопросов материнства и детства, обеспечению занятости молодежи и женщин, имеющих несовершеннолетних детей, развитию инфраструктуры учреждений семейного и детского отдыха. Обязательства по поддержке молодых семей в сфере занятости и обеспечению стабильного материального уровня и здоровья членов семьи содержатся в отраслевых соглашениях.

Одной из ключевых проблем молодых семей является жилищный вопрос, который по-разному решается на различных предприятиях. Некоторые компании строят собственное жилье. Работодатели также участвуют в программах выделения жилья по социальной ипотеке, выдаю беспроцентные займы и ссуды молодым сотрудникам на решение жилищных проблем и обзаведение домашним хозяйством, действует программа компенсации процентов по ипотечным кредитам.

В Татарстане стараются обеспечить жильем и работников бюджетной сферы. Молодым медицинским работникам из бюджета республики выделяются единовременные выплаты на хозяйственное обустройство в размере 21 534 рублей. Действует программа по предоставлению единовременных компенсационных выплат. Размер единовременной выплаты на одного врача составляет от 1 до 1,5 млн. рублей, на фельдшера — от 500 до 750 тыс.

Продолжает реализовываться программа предоставления грантов Правительства РТ на сумму 800 тыс. рублей на улучшение жилищных условий. В 2021 году Минздрав Татарстана предоставил 125 грантов специалистам, трудоустроенным в государственные учреждения здравоохранения. В коллективные договоры учреждений здравоохранения включены обязательства работодателей, направленные на улучшение жилищных условий работников. Молодые педагоги в свою очередь имеют возможность принять участие в федеральной программе «Земский учитель».

В соглашения и коллективные договоры государственных учреждений и учреждений общественного обслуживания включаются нормы, направленные на улучшение жилищных условий работников. Молодым специалистам физкультурных спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, выплачивается единовременная денежная выплата на хозяйственное обустройство в размере 20 тыс. рублей.

В агропромышленном комплексе реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», предусматривающая выделение средств из бюджетов РФ и РТ. По ней на улучшение жилищных условий было выделено 452 млн рублей, что позволило улучшить жилищные условия 348 семей. На строительство жилья по договору найма жилого помещения направлено 230 млн рублей (104 семьи). На 2022 год предусмотрено финансирование в размере 149 млн рублей.

Помимо этого, с 2020 года разработан механизм поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий — льготный ипотечный кредит по ставке до 3% для строительства, приобретения жилых домов на сельских территориях. За два года выдано более 3 тыс. кредитов на 7,5 млрд рублей. В коллективных договорах организаций агропромышленного комплекса предусмотрено предоставление льготных беспроцентных ссуд и обеспечение строительными материалами на строительство жилья.

Активно работают и федеральные программы, о которых рассказал заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков. В Татарстане предоставляются безвозмездная субсидия в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан» (федеральное мероприятие), беспроцентная возвратная рассрочка в рамках Закона РТ «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий», социальная ипотека молодым семьям Татарстана (через Госжилфонд РТ) и конкурс социальной ипотеки среди лидеров молодежной политики (молодежный жилищный конкурс РМОО «Лига студентов РТ»).

Докладчик рассказал о нормативных актах, регламентирующих порядок предоставления молодым семьям социальной ипотеки, о критериях участия в ней (теперь необязательно быть работником бюджетной сферы: программа распространяется на работников младше 35 лет независимо от организационно-правовой формы организации, на предпринимателей и на самозанятых) и об условиях приобретения жилья. Это внесение первоначального взноса в размере не менее 10% от стоимости жилья, норматив жилой площади на семью из двух человек — 42 кв. метра, на семью из трех и более человек — по 18 кв. метров на каждого члена семьи, условия ипотечного кредита ГЖФ РТ — 7% годовых на срок до 28,5 года, при рождении каждого ребенка во время действия договора предусматривается снижение стоимости жилья на 200 тыс. рублей.

Замминистра рассказал и о конкурсе среди лидеров молодежной политики РТ на получения жилья по программе социальной ипотеки. Участие могут принять заявители в возрасте от 18 до 30 лет, занимающиеся трудовой и общественной деятельностью в молодежной политике, образовании и воспитании молодежи Татарстана — активисты общественных организаций; студенты — участники проектов молодежной политики, студенческих самоуправлений и творческих объединений, специалисты по работе с молодежью исполнительных комитетов, учреждений, подростковых клубов и молодежных центров, специалисты по работе с молодежью на промпредприятиях и организациях, включая и негосударственные, молодые ученые в возрасте до 35 лет. Допускается личное участие одного заявителя, не состоящего в браке.