Профсоюзы РТ назвали послание Минниханова дорожной картой на год
Председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева прокомментировала ежегодное послание Раиса РТ Рустама Минниханова Государственному Совету. По ее оценке, документ стал стратегическим ориентиром для дальнейшей работы по защите прав и интересов работников.
Одной из ключевых тем Кузьмичева назвала внимание к человеку труда. Она отметила создание «Электронной Доски почета», лауреатами которой уже стали более 15 тыс. человек, а также подчеркнула значимость сохранения рабочих мест на фоне развития промышленности, роботизации и искусственного интеллекта.
Отдельно глава Федерации профсоюзов остановилась на поддержке участников СВО и их семей. По ее словам, профсоюзные организации продолжают гуманитарную работу и готовы усиливать ее системность. Ранее Федерация неоднократно участвовала в сборе и отправке гуманитарной помощи военнослужащим.
Среди других важных направлений Кузьмичева выделила развитие нефтегазохимии, машиностроения, импортозамещения и подготовку кадров, а также модернизацию здравоохранения, коммунальной инфраструктуры и дорожной сети.
Особое место в ее комментарии заняло решение посвятить 2027 год Минтимеру Шаймиеву. Кузьмичева отметила его вклад в развитие республики, социальное партнерство и сохранение предприятий в сложные периоды.
По ее словам, профсоюзы Татарстана рассматривают послание как основу для дальнейшей совместной работы с органами власти и работодателями. Кузьмичева ранее подчеркивала значение социального диалога для защиты интересов работников и сохранения стабильности.