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Общество 29 сентября 2026 12:24

Профсоюзы РТ назвали послание Минниханова дорожной картой на год

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Председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева прокомментировала ежегодное послание Раиса РТ Рустама Минниханова Государственному Совету. По ее оценке, документ стал стратегическим ориентиром для дальнейшей работы по защите прав и интересов работников.

Одной из ключевых тем Кузьмичева назвала внимание к человеку труда. Она отметила создание «Электронной Доски почета», лауреатами которой уже стали более 15 тыс. человек, а также подчеркнула значимость сохранения рабочих мест на фоне развития промышленности, роботизации и искусственного интеллекта.

Отдельно глава Федерации профсоюзов остановилась на поддержке участников СВО и их семей. По ее словам, профсоюзные организации продолжают гуманитарную работу и готовы усиливать ее системность. Ранее Федерация неоднократно участвовала в сборе и отправке гуманитарной помощи военнослужащим.

Среди других важных направлений Кузьмичева выделила развитие нефтегазохимии, машиностроения, импортозамещения и подготовку кадров, а также модернизацию здравоохранения, коммунальной инфраструктуры и дорожной сети.

Особое место в ее комментарии заняло решение посвятить 2027 год Минтимеру Шаймиеву. Кузьмичева отметила его вклад в развитие республики, социальное партнерство и сохранение предприятий в сложные периоды.

По ее словам, профсоюзы Татарстана рассматривают послание как основу для дальнейшей совместной работы с органами власти и работодателями. Кузьмичева ранее подчеркивала значение социального диалога для защиты интересов работников и сохранения стабильности.

#елена кузьмичева #федерация профсоюзов РТ #ПосланиеМинниханова2026 #Электронная доска почета РТ
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