Профсоюзы просят Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий

Вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам просят российские профсоюзы Президента РФ Владимира Путина. Письмо с просьбой вмешаться в ситуацию главе государства направил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Документ опубликован на сайте организации.

В письме отмечается, что федерация озабочена затягиванием исполнения поручений Президента РФ о возобновлении индексации пенсий. «Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров», — говорится в обращении.

По мнению Шмакова, ситуацию с бедностью в стране можно изменить, устранив «допущенную несправедливость», вернув недоплаченные суммы, восстановив индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров.

В письме также отмечается, что Правительство не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, но в то же время не внесло своих инициатив по этому вопросу.