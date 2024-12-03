Профсоюзы подвели итоги года правозащитной работы

Заседание Совета Федерации профсоюзов Республики Татарстан, прошедшее сегодня под председательством Елены Кузьмичевой в Большом зале казанского Дворца труда, было посвящено правозащитной работе Федерации профсоюзов Республики Татарстан и ее членских организаций.

Фото предоставила пресс-служба Федерации профсоюзов Республики Татарстан

В заседании Совета ФПРТ приняли участие генеральный директор Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан Алексей Пахомов, Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан СарияСабурская, заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин, руководитель Государственной инспекции труда в РТ Сергей Шашуров, секретарь Федерации Независимых Профсоюзов России, представитель ФНПР в Приволжском федеральном округе Алексей Ильин. В режиме видеоконференцсвязи в заседании приняли участие депутат Государственного Совета РТ, председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ Светлана Захарова и секретарь ФНПР, главный правовой инспектор труда ФНПР Яков Купреев.

Елена Кузьмичева приветствовала собравшихся и поздравила всех профсоюзных правозащитников с профессиональным праздником – Днем юриста.«Быть юристом это огромная ответственность. Ведь от их профессионализма во многом зависит защита прав и интересов жителей нашей республики, членов профсоюзов, – отметила профлидер. – А профсоюзы всегда рассматривали защиту прав и интересов работников, как одну из важнейших своих функций».

Фото предоставила пресс-служба Федерации профсоюзов Республики Татарстан

Членам Совета и присутствующим гостям был продемонстрирован презентационный фильм о работе правозащитников Федерации профсоюзов РТ и ее членских организаций.

С основным докладом по главной теме заседания Совета выступила начальник Правового управления ФПРТ Фарида Санатуллина. Она рассказала о последовательной и системной работе Управления и юридических служб отраслевых профсоюзов в рамках задач, поставленных Федерацией Независимых Профсоюзов России перед членскими организациями.

По словам спикера, правозащитная работа профсоюзов интегрирована во все области социально-трудовых отношений и обеспечивает защиту социально-трудовых прав и интересов работников-членов профсоюзов. А основными направлениями правозащитной работы остаются контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства; правовая экспертиза нормативных правовых актов, разработка новых законов и иных нормативных правовых актов на республиканском и на федеральном уровнях; правовая экспертиза локальных нормативных актов, коллективных договоров и соглашений; оказание консультативной помощи членам профсоюза, а также методической помощи территориальным и первичным профсоюзным организациям; проведение обучения для профактива; оказание правовой помощи работникам в отстаивании их трудовых прав и социальных гарантий; информационно-методическая работа.

Фото предоставила пресс-служба Федерации профсоюзов Республики Татарстан

В настоящее время в системе Федерации работают 24 штатных правовых инспектора труда, 150 внештатных правовых инспекторов труда и иных юристов, и с их участием наработан существенный и эффективный опыт правозащитной практики.

В период за 2021-2024 годы правовыми службами ФПРТ и ее членскими организациями в рамках осуществления контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства проведено более 3600 проверок, в результате которых выявлено свыше 8600 нарушений трудового законодательства, выдано около 1,5 тысячи представлений об их устранении. В результате правозащитной работы 98,8% выявленных нарушений устранено.

В рамках взаимодействия с органами государственного контроля и надзора проводятся совместные проверки – с Прокуратурой Республики Татарстан и Государственной инспекцией труда в Республике Татарстан. Также продолжена практика проведения проверок совместно с представителями отраслевых министерств и органов местного самоуправления, а также взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан.

Как отметила Фарида Санатуллина, эффективным инструментом правозащитной работы является консультативно-разъяснительная работа правовых служб ФПРТ и ее членских организаций – за тот же период на личном приеме, по телефону «горячей линии», через онлайн приемную, в рамках мероприятий проектов «День открытых дверей», «День профсоюзов Республики Татарстан» «Доступная юридическая среда» (с выездами на предприятия, в муниципальные районы) проконсультировано свыше 74 тысяч работников.

Фото предоставила пресс-служба Федерации профсоюзов Республики Татарстан

По словам Фариды Эриковны, в крупных первичных и республиканских отраслевых профсоюзных организациях в настоящее время сформированы и функционируют сильные юридические службы и инспекции труда. Наличие в штате правового инспектора труда, юриста способствует оперативному и эффективному восстановлению нарушенных прав что, безусловно, повышает мотивацию профсоюзного членства.

Профсоюзными правозащитниками постоянно рассматриваются письменные жалобы и обращения от членов профсоюза, оказывается правовая помощь в оформлении судебных документов, осуществляется представительство в судах. В отчетный период с участием правовых инспекторов труда, иных юристов рассмотрено свыше 1150 дел в судах. Из общего числа судебных решений 95% принято в пользу работников.

Как подчеркнула спикер, важным показателем, характеризующим в целом результаты правозащитной работы профсоюзов, является её экономическая эффективность. За период 2021 – 9 месяцев 2024 года она составила – от всех форм правозащитной работы – свыше 1,7 млрд. рублей.

Об опыте правозащитной работы в членских организациях рассказали выступившие в качестве содокладчиков председатель Татарстанской республиканской организации Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Равиль Фасхутдинов и председатель ТРО Общероссийского профсоюза образования Ирина Проценко. Коллеги выступили с примерами реальной помощи, которая была оказана членам профсоюза правозащитниками, и озвучили наиболее острые вопросы, стоящие в настоящее время в их отраслях.

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская дала высокую оценку совместной работы с Федерацией профсоюзов РТ, отметив, что чаще всего приходится работать с жалобами на задержки заработной платы и невыплатой различных компенсаций (сверхурочные, ночные и т.д.).

Фото предоставила пресс-служба Федерации профсоюзов Республики Татарстан

Сария Сабурская особенно подчеркнула важность профсоюзного участия в сфере защиты прав ветеранов СВО, их реабилитации, адаптации к мирной жизни и трудоустройства. По словам спикера, в особом внимании нуждаются те ветераны, которые пошли добровольцами на СВО из мест лишения свободы: сейчас они сталкиваются с отказами в трудоустройстве даже в тех сферах, где царит острый дефицит кадров.

«Прошу профсоюзы оказать всяческое содействие в данном вопросе», – сказала Сария Харисовна.

«Огромное вам спасибо за вашу работу, – обратился к профсоюзной аудитории заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан Мунир Гафиятуллин. – Мы всегда будем рады совместной деятельности».

Вообще в этот день слова благодарности профсоюзным правозащитникам Татарстана звучали постоянно: и из уст социальных партнеров, и от выступивших на заседании Совета секретаря Федерации Независимых профсоюзов России, главного правового инспектора труда ФНПР Якова Купреева и секретаря ФНПР, представителя ФНПР в Приволжском федеральном округе Алексея Ильина, и от председателя Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елены Кузьмичевой, вручившей по завершении заседания награды Кабмина РТ, ФНПР и ФПРТ лучшим профсоюзным юристам.

Фото предоставила пресс-служба Федерации профсоюзов Республики Татарстан

В завершении заседания Елена Кузьмичева поблагодарила всех членов Совета Федерации, правозащитников за активную и плодотворную работу, а также поздравила всех с наступающим Новым годом.

«Пусть 2025 год, станет для вас и ваших близких годом мира, стабильности и благополучия. Здоровья вам, гармонии и семейного тепла!» – сказала профлидер.