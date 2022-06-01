Профсоюзные здравницы Татарстана в числе лучших

На Всероссийский форум «Здравница — 2022», который прошел в Самаре с 25.05 по 28.05 собрались более 3 000 участников. Данный форум на протяжении 20 лет является главной площадкой отрасли, где встречаются для обсуждения достижений и проблем, чтобы вместе решать поставленные задачи!

В рамках данного мероприятия все участники смогли познакомиться с профсоюзными санаториями Республики Татарстан и узнать опыт наших учреждений. Сегодня в санаторно-курортную систему Федерации профсоюзов Республики Татарстан входит пять здравниц: «Бакирово», «Васильевский», «Жемчужина», «Шифалы су — Ижминводы», «Ливадия — Татарстан. Все здравницы активно развиваются, идет большая работа по разработке новых медицинских программ. Федерация профсоюзов Республики Татарстан в прошлом году выступила инициатором разработки республиканской программы по развитию санаторно-курортного комплекса Татарстана, которая была поддержана руководством республики, благодаря чему удалось провести первое межведомственное совещание.

На данном форуме с докладом на тему: «Актуальные вопросы обеспечения безопасного и качественного лечебного питания в санаториях Федерации профсоюзов Республики Татарстан» выступила заместитель начальника санаторно-курортного управления ФПРТ Ольга Булашова, с презентацией «Санаторий "Шифалы су — Ижминводы" — территория здоровьесбережения» познакомил участников главный врач здравницы Салим Хабибуллин, а о применении озонотерапии в реабилитации постковидного синдрома в условиях санатория «Бакирово» рассказала главный врач санатория Люция Алтынбаева.

В рамках форума состоялся международный научный конгресс «КУРОРТЫ РОССИИ: здоровьесбережение, активное долголетие и корпоративное здоровье!» и выставка достижений санаторно-курортных учреждений России.

По окончанию форума состоялась ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ участникам Системы оценки санаторно-курортных организаций с присвоением категорий качества НКА и Europespamed, а также КОНКУРС ВЫСТАВКИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ЗДРАВНИЦА — 2022» — победители конкурса участников выставки по каждой номинации награждались золотойз и серебряной Медалями Всероссийского форума «Здравница — 2022», Дипломами и Специальными призами.

И профсоюзные здравницы Татарстана не подвели и оказались в числе лучших.

Федерация профсоюзов Республики Татарстан получила награду

«Лучшее объединение санаторно-курортных организаций»;

Санаторий «Бакирово»

«Лучшая здравница по организации оздоровительного и лечебного питания»

«Лучшая грязелечебница»

«Лучшие технологии санаторно-курортного лечения»

Санаторий «Шифалы су-Ижминводы»

«Лучшая здравница по оформлению территории»

«Лучшая здравница по использованию природных лечебных факторов»

«Лучшие технологии санаторно-курортного оздоровления»

Санаторий «Жемчужина»

«Лучшая здравница по медицинской реабилитации».

Управление социальных объектов ПАО Татнефть