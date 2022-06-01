Профсоюзные здравницы Татарстана в числе лучших
На Всероссийский форум «Здравница — 2022», который прошел в Самаре с 25.05 по 28.05 собрались более 3 000 участников. Данный форум на протяжении 20 лет является главной площадкой отрасли, где встречаются для обсуждения достижений и проблем, чтобы вместе решать поставленные задачи!
В рамках данного мероприятия все участники смогли познакомиться с профсоюзными санаториями Республики Татарстан и узнать опыт наших учреждений. Сегодня в санаторно-курортную систему Федерации профсоюзов Республики Татарстан входит пять здравниц: «Бакирово», «Васильевский», «Жемчужина», «Шифалы су — Ижминводы», «Ливадия — Татарстан. Все здравницы активно развиваются, идет большая работа по разработке новых медицинских программ. Федерация профсоюзов Республики Татарстан в прошлом году выступила инициатором разработки республиканской программы по развитию санаторно-курортного комплекса Татарстана, которая была поддержана руководством республики, благодаря чему удалось провести первое межведомственное совещание.
На данном форуме с докладом на тему: «Актуальные вопросы обеспечения безопасного и качественного лечебного питания в санаториях Федерации профсоюзов Республики Татарстан» выступила заместитель начальника санаторно-курортного управления ФПРТ Ольга Булашова, с презентацией «Санаторий "Шифалы су — Ижминводы" — территория здоровьесбережения» познакомил участников главный врач здравницы Салим Хабибуллин, а о применении озонотерапии в реабилитации постковидного синдрома в условиях санатория «Бакирово» рассказала главный врач санатория Люция Алтынбаева.
В рамках форума состоялся международный научный конгресс «КУРОРТЫ РОССИИ: здоровьесбережение, активное долголетие и корпоративное здоровье!» и выставка достижений санаторно-курортных учреждений России.
По окончанию форума состоялась ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ участникам Системы оценки санаторно-курортных организаций с присвоением категорий качества НКА и Europespamed, а также КОНКУРС ВЫСТАВКИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ЗДРАВНИЦА — 2022» — победители конкурса участников выставки по каждой номинации награждались золотойз и серебряной Медалями Всероссийского форума «Здравница — 2022», Дипломами и Специальными призами.
И профсоюзные здравницы Татарстана не подвели и оказались в числе лучших.
Федерация профсоюзов Республики Татарстан получила награду
- «Лучшее объединение санаторно-курортных организаций»;
Санаторий «Бакирово»
- «Лучшая здравница по организации оздоровительного и лечебного питания»
- «Лучшая грязелечебница»
- «Лучшие технологии санаторно-курортного лечения»
Санаторий «Шифалы су-Ижминводы»
- «Лучшая здравница по оформлению территории»
- «Лучшая здравница по использованию природных лечебных факторов»
- «Лучшие технологии санаторно-курортного оздоровления»
Санаторий «Жемчужина»
- «Лучшая здравница по медицинской реабилитации».
Управление социальных объектов ПАО Татнефть
- «Лучшее учреждение по организации оздоровительного отдыха»
- «Лучший творческий номер»