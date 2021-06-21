Профсоюзные здравницы Татарстана признаны лучшими на форуме «Здравница — 2021»

В Москве с 15 по 17 июня прошел XX юбилейный Всероссийский форум «Здравница-2021». Проведение форума на сегодняшний день чрезвычайно важно для санаторно-курортной отрасли как глобального сектора экономики и безопасности России.

Татарстанские здравницы приняли участие в работе форума, так как огромный потенциал санаториев Татарстана имеет стратегическое значение для оздоровления, восстановления здоровья и работоспособности граждан России, особенно в период выхода из кризиса после пандемии.



«Здравница-2021» на протяжении двадцати лет служит главной площадкой санаторно-курортной отрасли России. Важнейшей задачей форума является поиск эффективных форм межведомственного взаимодействия для формирования государственной политики оздоровления населения и стабильного развития курортов России.

В рамках форума состоялся международный научный конгресс «Стратегическое значение курортов России в сохранении и восстановлении здоровья населения». На встречах были приняты решения по целому ряду организационно-правовых вопросов, также профессиональным сообществом обсуждались достижения, проблемы, оптимизация деятельности санаторно-курортных организаций и функционирования курортов России в новых условиях.

Привлекла внимание участников и гостей форума выставка достижений санаторно-курортных учреждений России и зарубежных стран. В ней приняли участие татарстанские санатории «Бакирово», «Васильевский», «Жемчужина», «Ижминводы» и «Ливадия». Они представили посетителям выставки свои программы, услуги и уникальные возможностями оздоровления населения.

В мероприятиях форума приняла участие и председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан, депутат Государственного Совета Елена Кузьмичева. Она отметила, что важность вопроса сохранения и укрепления здоровья граждан трудно переоценить, и в настоящий момент данная тема обрела особую актуальность.

«Сегодня в республике ведется работа по реализации стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2019 года», — отметила Елена Кузьмичева.

В рамках форума прошли круглые столы и были заслушаны выступления участников о совместной инициативе Федерации профсоюзов и Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» по реабилитации медицинских работников после Covid-19. Передовым опытом поделился начальник санаторно-курортного управления ФПРТ Дмитрий Антонов. Он выступил с докладом и презентацией на тему «Санаторно-курортный комплекс Федерации профсоюзов РТ. Достижения. Перспективы развития». Вопросы организации санаторно-курортного лечения при пневмонии, вызванной Covid-19, в Татарстане осветила в своем выступлении заведующая кафедрой реабилитологии и спортивной медицины КГМА Римма Бодрова.

По окончании форума состоялась церемония вручения сертификатов участникам Системы оценки санаторно-курортных организаций с присвоением категорий качества НКА и Europespamed. В конкурсе выставки Всероссийского форума «Здравница −2021» получили награды следующие санатории:

«Бакирово»:

— золотая медаль «Лучшая здравница по использованию природных факторов»;

— золотая медаль «Лучшие технологии санаторно-курортного лечения».

«Васильевский»:

— серебряная медаль «Лучшая здравница».

«Ливадия»:

— золотая медаль «Лучшая специализированная здравница»;

— золотая медаль «Лучшая здравница для больных социально-значимыми заболеваниями».

«Жемчужина»:

— золотая медаль «Лучшее учреждение по организации оздоровительного отдыха».

«Шифалы су-Ижминводы»:

— золотая медаль «Лучшая здравница для семейного отдыха»;

— золотая медаль «Лучшие технологии лечебно-профилактического применения минеральных вод».

Также диплома и золотой медали в номинации «Лучшее объединение санаторно-курортных организаций» была удостоена и Федерация профсоюзов Республики Татарстан. Все участники форума отметили высокий уровень организации санаторно-курортного оздоровления трудящихся в профсоюзных здравницах Татарстана.