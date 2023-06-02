Профсоюзные санатории РТ отмечены золотыми медалями на форуме «Здравница-2023»

В Хабаровске сегодня завершается одно из значимых мероприятий для санаторно-курортной отрасли страны – Всероссийский форум «Здравница-2023», организатором которого выступает Российская академия наук и Национальная курортная ассоциация.

Традиционно в ходе данного мероприятия отмечаются лучшие санатории и курорты России. Профсоюзные санатории Татарстана «Шифалы су – Ижминводы», «Жемчужина» и «Бакирово» были отмечены сразу шестью золотыми медалями.

Санаторий «Шифалы су – Ижминводы» получил золотые медали и дипломы в номинациях «Лучшая здравница по использованию природных лечебных факторов» и «Лучшие технологии превентивной медицины».

Санаторий «Жемчужина» получил золото и диплом в номинации «Лучший проект для оздоровительного досуга детей».

Санаторий «Бакирово» получил золотые медали и дипломы в номинациях «Лидер здоровьесбережения», «Лидер по рациональному использованию природно-рекреационных ресурсов» и «Лучшая здравница».

Федерация профсоюзов Республики Татарстан на форуме стала победителем в номинации «Лучшее объединение санаторно-курортных организаций».

По словам начальника санаторно-курортного управления Федерации профсоюзов РТ Дмитрия Антонова, который возглавляет на форуме татарстанскую делегацию, эти награды вполне заслужены.

«Мы очень рады, что наши усилия были так высоко оценены. Тем не менее эта оценка обязывает нас не опускать планку и продолжать совершенствоваться», – говорит Дмитрий Антонов. – Служить сбережению здоровья наших граждан – главная цель наших профсоюзных санаториев, будем и дальше работать в этом направлении!»