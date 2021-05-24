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Ру Тат
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24 мая 2021  18:30
Розалия Хайруллина

В начале июля Профсоюзная улица Казани превратится в улицу баров

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В столице Татарстана с 1 по 3 июля пройдет барная премия Barproof Awards. На этот период улица Профсоюзная станет местом дегустации коктейлей от разных баров мира. Соответствующая информация опубликована в официальном Instagram-аккаунте мероприятия. 

«Одна из центральных улиц крупного российского города (Профсоюзная, которая считается главной барной улицей Казани) станет пешеходной и превратится в центр барной культуры страны», — говорится в описании к публикации. 

Мероприятие в таком формате пройдет в Казани впервые. Его организация в столице Татарстана — большая удача для гостей и жителей города, заявила ранее руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина.

«Одно из трех мировых событий по обучению специалистов барного дела и награждения лучших профессионалов. В мероприятии примут участие мировые и федеральные звезды, — заметила она.

Напомним, Barproof Awards — это профессиональная барная премия, которая выявляет лучшие заведения, специалистов и продукты России и Ближнего зарубежья.

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