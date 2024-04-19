Профсоюзная организация POZIS признана лучшей на Всероссийском конкурсе РОСПРОФПРОМА

Фото: пресс-служба АО "ПОЗиС"

POZIS Госкорпорации Ростех (входит в Союз машиностроителей России) стал призером Всероссийского смотра-конкурса, организованного Российским профсоюзом работников промышленности. Предприятие вошло в число победителей в номинациях «Лучшая первичная профсоюзная организация 2023 года» и «Лучшая организация работы в области молодежной политики за 2023 год».

Всероссийский смотр-конкурс РОСПРОФПРОМА оценивает профсоюзные комитеты по множеству показателей, такие как количество задействованных работников и качество применения коллективного договора.

Профсоюзная организация POZIS объединяет в своих рядах 95% заводчан, из которых более 25 % - молодежь. Профсоюз строится на принципах социального партнерства и помогает работникам согласовывать их интересы с руководством компании. Коллективный договор выступает в качестве инструмента для взаимовыгодного сотрудничества. Он позволяет регулировать вопросы охраны труда и промышленной безопасности, выполнять социальные программы по оздоровлению работников, организовывать летний отдых детей и поддерживать ветеранов.

Также в документе закрепляется система социальных льгот и гарантий для молодежи, что привлекает на предприятие молодых профессионалов. Они занимают более 30 руководящих позиций в технических и маркетинговых службах завода.

«Отрадно, что деятельность профсоюзной и молодежной организации достойно оценена на высоком уровне. Благодаря их эффективной работе, которая основана на доверии и взаимопонимании, и профессионализму трудового коллектива достигнуты положительные результаты во всех направлениях компании как в социальном, так и в производственном», - отметил генеральный директор компании "ПОЗиС", Председатель Татарстанского регионального отделения Союзмаш Радик Хасанов.

По итогам конкурса Председатель профсоюза Константин Антипов и начальник управления Александр Спирин названы лучшими организаторами в своих направлениях. Также предприятие "ПОЗиС" награждено дипломом за лучшую организацию информационной деятельности.

POZIS помогает молодым людям раскрыть свой потенциал. Они участвуют в модернизации производства и разрабатывают новейшие инновационные образцы холодильной и медицинской техники. Также им предоставляются возможности самореализации в научной и общественной сферах деятельности. Ежегодно молодые заводчане становятся призерами профессиональных конкурсов. Например, в 2023 году команда "ПОЗиС" в очередной раз стала лидером корпоративного рейтинга в престижном Международном форуме «Инженеры будущего». Результаты доказывают эффективность системной работы POZIS с сотрудниками и успешность реализуемой молодежной политики.

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