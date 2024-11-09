Профсоюз «Татнефти» провел XII отчетно-выборную конференцию

Председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева приняла участие в XII отчетно-выборной конференции Татнефть Профсоюза, прошедшей сегодня в нефтяной столице республики — Альметьевске.

В работе конференции также приняли участие генеральный директор компании Наиль Маганов, председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь, делегаты от профсоюзных организаций нефтяников.

Председатель Татнефть Профсоюза Рифдар Хамадьяров в итоговом докладе сообщил о результатах работы по обеспечению соблюдения трудовых прав работников предприятий группы «Татнефть» и наметил приоритетные задачи на будущее. В их числе — безопасность и охрана труда, защита прав и интересов членов профсоюза, социально-экономическая деятельность и работа с молодежью. Он также подчеркнул, что в работе организации важен вклад каждого члена профсоюза.

«Каким станет наш профсоюз в будущем, зависит от каждого из нас. Мы должны сохранить лучшие практики и традиции, при этом наполнить их новым содержанием. Призываю всех активно включиться в этот интересный и увлекательный процесс, предлагать новые решения, становиться лидерами изменений», — отметил Рифдар Хамадьяров.

Приглашенные единогласно дали высокую оценку работе Татнефть Профсоюза в отчетном периоде — несмотря на то, что, как подчеркнул профлидер организации, это были непростые пять лет. Особое внимание гости конференции уделили бывшему председателю Татнефть Профсоюза Гумару Яруллину, который 23 года возглавлял профсоюзную организацию и заложил традиции, которые активно развиваются и сегодня. Он был отмечен благодарностью президента Федерации независимых профсоюзов России.

В своем выступлении председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева отметила, что благодаря конструктивному диалогу профсоюза и администрации в ПАО «Татнефть» в полной мере реализуется Указ Раиса РТ Рустама Минниханова «О развитии социального партнерства в сфере труда в Республике Татарстан», профсоюз компании сохраняет стабильно высокое членство, являясь примером для своих коллег.

«Наша страна славится своими регионами, а Федерация независимых профсоюзов России, как и Федерация профсоюзов Республики Татарстан, — своими отраслевыми, территориальными организациями. И, конечно, „Татнефть" — наша гордость! Это известная всему миру социально ориентированная компания, кузница инженерной мысли, пример обучения, воспитания молодежи, поддержки ветеранов. Компания, где на протяжении многих лет реализуются самые успешные социально ориентированные проекты, а коллективный договор продолжает оставаться одним из лучших в отрасли. Я уверена, что этот конструктивный диалог должен быть продолжен, поэтому Федерация профсоюзов РТ поддерживает кандидатуру Рифдара Хамадьярова. Задачи обозначены, впереди много дел, но я уверена, что мы справимся со всеми вызовами времени — мы одна команда! Спасибо вам всем за работу», — подчеркнула в своем выступлении Елена Кузьмичева.

Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов также поблагодарил профсоюз за эффективное взаимодействие, способствующее решению стоящих перед компанией задач. «Наше будущее находится в наших руках. От того, как мы вместе будем работать, таким оно и будет. В едином порыве вместе с нашей профсоюзной организацией, общей командой мы строим это будущее. Вместе мы сделаем наше будущее еще более устойчивым и ярким», — убежден генеральный директор компании.

По его предложению делегаты конференции путем открытого голосования переизбрали на новый пятилетний срок председателя Татнефть Профсоюза Рифдара Хамадьярова. Также были избраны заместители председателя — ими стали Андрей Зимин и Фанис Октябрев.

Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «Татнефть».