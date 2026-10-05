Профпереподготовку учитывают 44% работодателей Татарстана при найме

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Профессиональная переподготовка оказалась самым востребованным видом дополнительного образования при найме в Татарстане. На нее обращают внимание 44% работодателей республики, следует из исследования аналитиков hh.ru.

Еще 38% компаний учитывают сертификаты, подтверждающие знания и навыки соискателей, а 28% – стажировки в других компаниях.

При трудоустройстве 23% работодателей обращают внимание на курсы повышения квалификации, включая экспресс-курсы. Дистанционное обучение и онлайн-курсы учитывают 8% компаний, второе высшее образование – 5%, а магистратуру, МВА и аспирантуру или докторантуру – по 3%.

Отношение к дополнительному образованию заметно различается в зависимости от отрасли. Чаще всего профессиональную переподготовку учитывают компании из сфер строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования – 52%. В тяжелой промышленности этот показатель составляет 43%, в ИТ и финтехе – 41%.

В добыче и переработке ископаемых дополнительное образование учитывают 35% работодателей, в легкой промышленности – 30%, а в сфере услуг для бизнеса и населения – 29%.

В строительстве и смежных отраслях особенно востребованы второе высшее образование и магистратура. Их учитывают при найме 44% и 30% работодателей соответственно. Для сравнения, в ИТ и финтехе второй диплом принимают во внимание 14% компаний, а магистратуру – 9%.

При этом ИТ– и финтех-компании чаще работодателей из других отраслей обращают внимание на сертификаты, подтверждающие знания и навыки соискателей. Такой критерий используют 45% компаний. Стажировки учитывают 27%, а дистанционное обучение и онлайн-курсы – 23%.

Подход к дополнительному образованию также зависит от должности. Профессиональная переподготовка особенно важна при найме руководителей и топ-менеджеров – ее учитывают 54% работодателей. Среди финансовых специалистов и инженеров этот показатель составляет по 53%.

Курсы повышения квалификации чаще всего учитывают при подборе маркетологов – 55% работодателей, а среди финансистов показатель составляет 49%. На второе высшее образование обращают внимание 29% компаний, которые нанимают специалистов по кадрам.

Аспирантура чаще всего имеет значение при найме ИТ-специалистов – ее учитывают 11% работодателей. МВА наиболее востребована среди маркетологов: на наличие такой степени смотрят 32% компаний.

По данным hh.ru, 77% компаний готовы платить сотрудникам выше рынка за дополнительные компетенции. Однако у 51% работодателей такая практика распространяется только на отдельные специальности, а 26% готовы повышать зарплатное предложение за дополнительные компетенции любому сотруднику.

Чаще всего повышенную оплату более компетентным соискателям готовы предлагать компании из сфер легкой промышленности – 65%, строительства и недвижимости – 63%, а также добычи и переработки ископаемых – 62%.

Руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова считает, что дополнительное образование может стать для россиян одним из способов выйти на доход выше среднего по рынку.

При этом она советует связывать обучение с конкретной карьерной целью – например, заранее определить, каких навыков не хватает для перехода на следующую должность или смены профессии.

По словам Дороховой, на платформе hh.Карьера можно оценить востребованность разных навыков, изучить возможные карьерные траектории и подобрать обучение с учетом своих целей и текущего опыта.

Чаще всего рассчитывать на более высокую зарплату благодаря дополнительным дипломам и сертификатам могут маркетологи – 82% работодателей готовы увеличить предложение для таких специалистов. Далее идут квалифицированные специалисты – 71%, топ-менеджеры – 65%, инженеры – 64% и специалисты по продажам – 62%.