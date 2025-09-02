«Профориентация началась уже с начальной школы»: СИБУР открыл бренд-зону в школе Казани

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В школе №135 Кировского района Казани открылась новая бренд-зона компании СИБУР. Это пространство предназначено для знакомства школьников с нефтегазохимией и профессией нефтехимика в доступной и игровой форме.

Бренд-зона включает стенды с информацией о производстве и карьерных возможностях в отрасли, а также игровые активности: «Колесо фортуны», «Пятнашки», «Карьерные треки» и «Книжную полку» со специализированной литературой. Среди представленных изданий – книга «Новая жизнь старых вещей», посвященная бережному отношению к ресурсам.

Отдельный раздел экспозиции рассказывает о предприятии «Казаньоргсинтез» и его продукции, включая сэвилен, поликарбонат, бисфенол-А и полиэтилен.

Проект реализован Корпоративным университетом СИБУРа совместно с подразделениями корпоративных и HR-коммуникаций компании.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

На церемонии открытия присутствовали генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин и глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.

Последний отметил, что подобные проекты имеют долгосрочный характер: сегодня школьники знакомятся с отраслью, а в будущем это может повлиять на их профессиональный выбор. По его словам, вклад компании в профориентацию и развитие детей играет значимую роль для района.

Айрат Сафин пригласил школьников на экскурсии на предприятие, подчеркнув, что они адаптированы под разный возраст и могут помочь учащимся определиться с будущей профессией.

Директор школы №135 Лилия Юсупова напомнила, что сотрудничество с СИБУРом ведется уже два года, в том числе в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Она отметила, что интерес учащихся к новым образовательным форматам проявился еще до открытия зоны.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В День знаний компания также вручила подарки первоклассникам. 81 ученик получил брендированный рюкзак с ортопедической спинкой и набором школьных принадлежностей.

По словам руководителя отдела по работе с образовательными организациями «Казаньоргсинтеза» Чулпан Хужанбердиевой, комплект включал мешок для обуви, пенал, бутылку для воды, набор для уроков труда, канцелярские принадлежности и блокнот с фактами о компании.

Она добавила, что в школе открылся нефтехимкласс, в котором ученики 9В класса обучаются по углубленной программе математики, физики и химии. Хужанбердиева выразила надежду, что после выпуска многие ученики поступят в профильные колледжи – Казанский нефтехимический колледж имени Лушникова и нефтехимический колледж при КНИТУ.

Школьники также поделились впечатлениями от подарков. По их словам, яркий дизайн и богатое наполнение рюкзаков вызвали радость и стали приятным началом учебного года.