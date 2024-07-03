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Профориентация касается каждого: в ОЭЗ «Алабуга» прошел форум «Выбирай»
В особой экономической зоне «Алабуга» состоялся форум талантливой молодежи «Выбирай». Школьники приняли участие в целевых уроках и семейных тестах, узнали, как пройти профессиональные пробы онлайн.
Самыми популярными среди ребят стали IT-специальности. Особый же интерес вызвали создание и сборка беспилотников. Также для них организовали лекции от Центра опережающей профессиональной подготовки РТ.
Мероприятие было организовано в рамках всероссийского проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», который реализуется по национальному проекту «Образование».
«Профориентация идет по всей стране, и сегодня мы можем смело сказать: это касается каждого! — заявила руководитель ЦОПП РТ Наталья Королева. — „Билет в будущее“ — это отличная возможность раскрыть себя и определиться с выбором будущей профессии».
По ее словам, проект стал своеобразным ориентиром для ребят в трендах развития профессий будущего, позволяет им подойти к выбору профессионального пути более осознанно и раскрыть свои возможности.
Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.
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