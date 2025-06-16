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Общество 16 июня 2025 16:49

Профориентационный проект «Билет в будущее» готовы внедрять в Южной Африке

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Профориентационный проект «Билет в будущее» готовы внедрять в Южной Африке
Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

Министр образования и профессиональной подготовки Королевства Эсватини (Южная Африка) Оуэн Нхумало проявила большой интерес к стенду профориентационного проекта «Билет в будущее» и к его практикам в период проведения международного форума министров образования «Формируя будущее» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

«Несмотря на то, что профессии в России и в Африке разнятся, методы профориентации, способы знакомства школьников с различными специальностями в рамках проекта "Билет в будущее" могли бы быть полезны на Родине», – подчеркнула госпожа министр.

Профориентационный проект «Билет в будущее» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и Дети».

#билет в будущее #профориентационный проект #нацпроекты #национальные проекты
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