Профориентационная смена для подростков из 17 районов прошла в Татарстане

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Профориентационная смена для подростков из Республики Татарстан прошла в детском оздоровительном лагере «Мирас-Наследие». Участниками заезда стали 60 школьников из 17 муниципальных районов региона, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Смена была специально организована для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при поддержке Министерства по делам молодежи Татарстана и реализована в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Программа носила практико-ориентированный характер и была направлена на знакомство подростков с различными профессиональными направлениями.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

В течение смены для участников прошли встречи с профильными экспертами, мастер-классы по гончарному и швейному делу, столярному ремеслу, а также творческие и технические практикумы. Особый интерес вызвали занятия технопарка «Искра-Волга», в ходе которых подростки самостоятельно собирали мини-зарядные устройства для электротранспорта.

Перед участниками также выступил представитель образовательного центра «Алабуга Политех». Кроме того, сотрудники отряда специального назначения «Барс» познакомили подростков с основами военного дела, провели мастер-классы по разборке и сборке автомата и элементам рукопашного боя.

Все участники прошли профориентационное тестирование, которое помогло определить их сильные стороны и возможные направления дальнейшего обучения и профессионального развития. Мероприятия были направлены на формирование у подростков представления о карьерных траекториях и практических навыках, которые можно начать развивать уже в школьном возрасте.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Директор Республиканского центра «Лето» Нина Шимина подчеркнула, что подобные программы играют важную роль для детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. По ее словам, профориентация в детских лагерях помогает подросткам раскрыть свои способности, лучше понять собственные интересы и сделать первые осознанные шаги к будущей профессии.

По итогам смены все участники получили сертификаты о прохождении профориентационной программы и памятные подарки. Организаторы поблагодарили партнеров и экспертов, принявших участие в реализации проекта.