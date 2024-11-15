«Профилактика болезни лучше ее лечения»: в Казани обсудили вопросы общественного здоровья

В Казани открыли республиканскую конференцию «Общественное здоровье и профилактическая медицина», ее посвятили столетию службы медпрофилактики Татарстана.

«На сегодняшний день – это огромная служба, выполняющая очень важную работу – это республиканский центр, находящийся в Казани, четыре центра в городах республики – Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск. Это 23 отделения и 73 кабинета медицинской профилактики, которые функционируют на базе медучреждений, проводящих первый этап диспансеризации», – рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Филатов.

Замминистра подчеркнул, что именно сотрудники центра рассказывают жителям об укреплении здоровья и формировании здорового образа жизни. Главная задача, которая стоит перед системой здравоохранения – это увеличение продолжительности жизни. Достигнуть амбициозной цели будет возможно, когда профилактическая помощь будет процветать, когда болезнь можно будет заранее предотвратить, а не лечить после.

«Хочу сказать, долгие годы работая с руководством департамента Минздрава Татарстана, с профилактической службой, с моими любыми профилактологами, терапевтами, врачами общей практики, говорят о том, что состав нашей большой команды очень слаженный, профессиональный, верный делу медицины и профилактики. Хочу поблагодарить тех, кто посвящает свое время, свою профессиональную деятельность этой очень благородной цели – профилактике хронических неинфекционных заболеваний», – отметила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.