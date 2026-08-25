«Каждый должен знать, где укрыться»: что меняют в Нижнекамске после атак БПЛА

Жители Нижнекамска пожаловались, что во время атаки беспилотников не смогли попасть в укрытия

Нижнекамск продолжает готовить заглубленные помещения к использованию в качестве укрытий при угрозе атаки БПЛА. В подвалах устанавливают электронные замки, оснащают помещения необходимым инвентарем и обновляют информацию для жителей. Мэр Радмир Беляев поручил добиться, чтобы каждый горожанин заранее знал, где находится ближайшее укрытие.