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Видео
Что разрешено слушать, смотреть и рисовать: хазрат об искусстве
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Фоторепортаж
Фестиваль «Бои на горе Соколка» прошел в Верхнем Услоне
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Будет ли карнавал атаки от Артиги? Почему «Рубин» не «вывез» победу с «Балтикой»Спасения Ставера сохранили очко «Рубину»: Артига увез ничью из Калининграда
К пятому матчу «Рубина» в этом сезоне РПЛ у казанских болельщиков четко определилось: Артига ищет варианты. Некоторые изменения он внес и на эту игру с «Балтикой». Помогло ли это испанцу и кто в составе казанцев стал главным спасителем – в материале «ТИ-Спорта».
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Выборы без ИИ: в Татарстане стартует агитация перед голосованием в ГосдумуЦИК РТ и Минцифры – о кибербезопасности, дипфейках и готовности системы к повышенной нагрузке
В Татарстане завершился этап регистрации кандидатов на выборы в Госдуму и муниципальные органы. В ЦИК республики рассказали о старте агитационной кампании, новых цифровых сервисах для избирателей и о том, как защищают систему от кибератак. О том, что изменилось и какие риски остаются, – в материале «Татар-информа».
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«Часто спрашивают: «А почему башня падает?»: когда Сююмбике откроют туристамПосле реставрации вместо зеленой кровли появится медная, а подлинные балки и лестницы башни сохранят
В Казанском Кремле реставрируют башню Сююмбике – один из главных символов столицы Татарстана. На работы выделили 136,5 млн рублей. Как спасают падающую башню, что в ней сохранилось и почему ученые до сих пор спорят о времени ее строительства – в материале «Татар-информа».
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Трон в Шанхае: как 18-летний Алан Галлямов из Азнакаево покорил весь мир Dota 2Шаг до исторической Эгиды: как 18-летний керри из Татарстана стал автором главной сенсации The International 2026
На The International (самый важный турнир в мире Dota 2), завершившемся вчера в Шанхае, весь топ-4 заняли российские команды, а Team Spirit взяла уже свой третий титул. Но главным откровением турнира стало серебро 18-летнего уроженца Азнакаево Алана Галлямова. О пути татарстанца от игр с ботами до финала чемпионата мира – в материале «ТИ-Спорта».
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Дроны, роботы и яхты: чемпионат беспилотников РТ обещает зрелищные гонкиУчастники будут соревноваться в управлении беспилотными системами в воздухе, на земле и воде
В Татарстане 28 августа пройдет основной день первого объединенного чемпионата по беспилотным технологиям на Кубок Раиса РТ. На аэродроме «Караишево» участники будут соревноваться в гонках дронов, авиамодельном и парусном спорте, а также в управлении наземными роботами. Общий призовой фонд чемпионата составит 2,2 млн рублей.
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«Каждый должен знать, где укрыться»: что меняют в Нижнекамске после атак БПЛАЖители Нижнекамска пожаловались, что во время атаки беспилотников не смогли попасть в укрытия
Нижнекамск продолжает готовить заглубленные помещения к использованию в качестве укрытий при угрозе атаки БПЛА. В подвалах устанавливают электронные замки, оснащают помещения необходимым инвентарем и обновляют информацию для жителей. Мэр Радмир Беляев поручил добиться, чтобы каждый горожанин заранее знал, где находится ближайшее укрытие.
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В России с 2027 года изменится порядок отзыва водительских прав по болезниЭксперты оценили риски новой системы контроля за здоровьем водителей
С 1 марта 2027 года данные о выявленных у водителей медицинских противопоказаниях к управлению транспортом будут передаваться в МВД в электронном виде. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Эксперты считают саму идею оправданной, но обращают внимание на вопросы, которые предстоит решить до запуска системы.
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Топ-50 «Дзена» и лидерство по цитируемости: новые позиции «Татар-информа»
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Чудеса в Кайбицах, спасение Бугульмы: промрейтинг муниципалитетов Татарстана
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Минниханов в Грозном: «Имя Ахмата-Хаджи Кадырова навсегда вписано в историю»
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«Уникальная ранняя «Пантера»: какой танк откопали во дворе КНИТУ в Казани
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Золотой квартет Сианя: как российские юниоры вернулись на международный лед
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Чай с хазратом: разрешена ли музыка в исламе и какие фильмы нельзя смотреть
Досрочная пенсия для женщин в Татарстане: в каких случаях возможна
Эксперт Латыш рассказал, как избежать внезапной встречи с диким зверем в лесу
Запрет на выезд за границу: кто может столкнуться из жителей Татарстана
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Большие перемены и каникулы: Минпросвещения обновило рекомендации для школКакие новшества Минпросвещения вводит в российских школах
Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса в 2026/27 учебном году. Ведомство советует учитывать пик умственной работоспособности школьников при составлении расписания, проводить наиболее сложные занятия в первой половине дня, ограничить продолжительность второй смены и внеурочной деятельности.
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12 Этаж
12 Этаж
Марат Нуриев: «Нет у нас пока мощного института собственников жилья»18 августа 2026
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Интервью с экспертом
Интервью с экспертом
«С согласия пациента»: родственникам упростят доступ в палату и к справкам22 августа 2026
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ЛНР и Татарстан
ЛНР и Татарстан
Из Тюлячинского района Татарстана в Лисичанск доставили гуманитарный груз5 августа 2026
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Пресс-центр
Пресс-центр
Пресс-конференция о первом объединённом Чемпионате по беспилотным технологиям на Кубок Раиса Республики Татарстан24 августа 2026