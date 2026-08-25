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09:15 Труженица тыла из Азнакаевского района Татарстана отмечает столетний юбилей
09:04 В ДРКБ прооперировали подростка с опасным сужением аорты
16:09 Почти 1 млрд рублей с господдержкой привлекли МСП моногородов и ОЭЗ
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09:00 Артига рассказал, что думает по поводу спорного пропущенного гола от «Балтики»
08:55 В Казани завершили строительство Центра развития футбола
08:46 Минувшей ночью над Россией уничтожили 148 вражеских БПЛА
08:39 Мужчина сгорел в гараже под Казанью
08:27 СМИ: ТПП предложила установить сроки выдачи документа об ущербе от ударов БПЛА
08:04 Труженица тыла Вера Матросова из Лаишевского района отмечает 95-летний юбилей
07:59 Два человека погибли в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА
07:30 Учителя татарского языка получат по 115 тыс. рублей за успехи учеников
07:02 Валерий Леонтьев исполнил песни Раймонда Паулса на «Новой волне» в Казани
07:00 Досрочная пенсия для женщин в Татарстане: в каких случаях возможна
06:00 Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Татарстане 25 августа
22:39 «Рубин» сыграл вничью с «Балтикой» на выезде в пятом туре РПЛ
21:26 Татарстан направит 6,78 млн рублей на выплаты выпускникам-стобальникам
21:13 Ани Лорак заявила, что зрители «Новой волны» в Казани принимают невероятно тепло
21:10 Алсу назвала двойной радостью проведение «Новой волны» в Казани
20:47 ВС РФ признал незаконным отказ школьнику в зачислении в 10-й класс
20:31 Ревва на «Новой волне»: «Здесь не хватает морской волны, но есть матушка Волга»
20:24 Стал известен состав «Рубина» на матч против «Балтики»
19:46 Туман, ливень, сильный ветер ожидаются в РТ – МЧС напомнило о мерах безопасности
19:41 Рустам Минниханов принял участие в совещании Центробанка в Москве
19:21 Фонтан с подсветкой и полумесяцем появится рядом с мечетью «Ярдэм»
19:11 Минниханов поздравил мусульман с праздником Мавлид
19:07 Для жителей аварийных домов в Казани закупят 56 квартир
18:57 Квадратный метр в новостройках Казани подорожал до 282,8 тыс. рублей
18:53 Татарстанец получил срок за неуплату алиментов на 900 тыс. рублей
18:34 «Газпром Арена» не заключала договор на проведение концертов Канье Уэста
18:25 Финал международного конкурса «Татар кызы» проведут 7-8 октября в Туркменистане
18:01 В Казани ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Всей семьей на выборы»
17:55 Подкаст «Татарская история» набрал более 800 подписчиков на «Яндекс Музыке»
17:50 Участницы «Татар кызы» впервые посоревнуются в стрельбе из лука
17:46 За пьяную езду у казанца конфисковали Volkswagen Tiguan
17:30 Инвестиции СИБУРа в «стирольную цепочку» в Нижнекамске составят 182 млрд рублей
17:19 ОСФР по РТ на выплату единого пособия перечислило татарстанцам 14 млрд рублей
17:17 Кинокритик Шнейдеров призвал не искать Гомера в «Одиссее» Нолана
17:14 Объекты критической инфраструктуры смогут передавать под временное управление
17:12 В Татарстане напечатают более 5,8 млн бюллетеней к выборам в Госдуму
17:10 Боксер из Татарстана Ямков выступит за Россию на «Евразийском кубке Даурии»
16:52 Грузовик вылетел с трассы под Казанью, опрокинувшись в кювет
16:48 XVI Международный этнический фестиваль «Крутушка» с размахом прошел под Казанью
16:44 Диетолог объяснила, чем опасны для детей чипсы и фастфуд
16:28 Эксперт Латыш рассказал, как избежать внезапной встречи с диким зверем в лесу
16:26 Отделение СФР по РТ назначило 800 студенткам выплаты по беременности и родам
16:22 Путин присвоил государственные награды семи татарстанцам
16:21 В ДРКБ ребенку вылечили варикозную болезнь с помощью лазера
16:10 Врачи Альметьевской ЦРБ спасли женщину с большой опухолью матки
16:02 Каждая третья семья в Казани готова отложить ремонт ради образования детей
15:54 Выставку «Юсуповы. Роскошь сквозь века» за все время посетили 150 тыс. человек
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09:13 В РТ на 60% увеличилось количество ипотек с использованием кредитных средств
09:01 Звезда «Не родись красивой» Нелли Уварова выступит на «Пастернаковских чтениях»
08:42 В Татарстане пройдет прямая линия по вопросам возврата и обмена товаров
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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08:41 Праздничный Майдан в Челнах посетили более 80 тыс. человек
08:19 Наиль Магдеев передал военнослужащим группировки «Север» шефскую помощь
21:21 Ринат Каримов стал новым прокурором Бугульмы
18:07 Марат Ахметов призвал развивать новые способы обучения детей родным языкам
17:21 В Нижнекамском районе диспансеризация помогла выявить более 1,3 тыс. заболеваний
17:08 В Актаныше дети своими руками сплели маскировочные сети для бойцов
16:12 Актеры Полина Кутепова и Дмитрий Захаров выступят на «Пастернаковских чтениях»
15:57 Эксперты из Татарстана оценили создание нового Дома учителя в Казани
15:36 «Волго-Вятскуправтодор» присоединился к акции «Помоги собраться в школу»
14:53 Труженица тыла Александра Дивеева из Казани отметила 95-летие
14:51 Снятый в Казани фильм «Я приду» получил две награды в Феодосии
14:34 На дороге Набережные Челны – Заинск – Альметьевск в РТ изменится схема движения
14:31 Кадровый центр «Работа России» помог запустить бизнес 170 жителям Татарстана
14:20 После победы в «ФормАРТе» Александр Попов сделал предложение возлюбленной
14:18 Еще 10 организаций могут присоединиться к проекту «Производительность труда»
14:06 Более 200 участников выступят на концерте фестиваля «Наше время – Безнең заман»
14:03 В Актанышском районе сыну участника СВО помогли подготовиться к школе
13:55 Татарстан второй год подряд стал победителем фестиваля «ФормАРТ»
13:48 Мастер из Нурлата выпустил памятную монету ко Дню Татарстана
13:29 В Бугульме поздравили с 95-летием труженицу тыла Марию Ильину
13:22 Для привлечения врачей в Нижнекамске предусмотрели 122 квартиры
11:19 В Нижнекамске число укрытий с электронными замками доведут до 27
09:54 Студотряды Татарстана вернулись с трудового сезона на Минском тракторном заводе
09:15 Беляев: в Нижнекамске разберутся с закрытыми во время угрозы укрытиями
09:05 Жители Тукаевского района передали для СВО уже 12-й автомобиль
08:44 В Нижнекамске проверили 11 хостелов, 11 гостиниц и 15 торговых центров
08:32 В Нижнекамске перед 1 сентября проверяют школы на безопасность
07:30 Госжилфонд с начала года обеспечил жильем более 2100 татарстанцев
12:17 Минниханову показали тренировочные площадки Российского университета спецназа
09:04 В Кульсеитово детям рассказали об основах первой помощи и управлении БПЛА
20:45 Молодежка Народного фронта РТ провела патриотическую акцию в детском лагере
20:04 Более 100 казанцев посетили праздник двора в Ново-Савиновском районе
19:09 Минниханов отметил развитие современных экологических проектов в Азнакаево
18:54 Раис РТ: Бавлинская земля стала школой профмастерства для выдающихся нефтяников
16:38 Промышленность Татарстана нарастила выпуск продукции на 6,2%
14:54 В Кирове стартовал финал фестиваля уличного искусства «ФормАРТ»
13:58 Айдар Метшин об электронной доске почета: Думаю, это попадание «в десятку»
13:50 Морозов: Забота об участниках СВО должна быть отражена в «Народной программе»
13:26 В 496 дворах Татарстана завершили работы по программе «Наш двор»
13:24 Мухаметшин: «Народная программа в Татарстане выполнена практически полностью»
13:18 Лапин: Важно акцентировать внимание на моральной поддержке участников СВО
12:56 В РТ годовой план строительства выполнен на 83%
12:32 Ольга Павлова о снятии медограничений: АТП нуждаются в ветеранах СВО
11:59 В Татарстане намолотили более 2 млн тонн зерна
11:09 Эксперты РТ: День флага в Год возвращения спорта обретает особый смысл
08:00 Команда из РТ победила в общекомандном зачете юнармейских сборов ПФО «Гвардеец»
08:00 Марат Ахметов поздравил татарстанцев с Днем Государственного флага РФ
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