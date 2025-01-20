Профилактический визит Гострудинспекции РТ: нужно ли бояться?

Профилактический визит является формой профилактического мероприятия, сообщает пресс-служба Госинспекции труда в РТ.

«Профилактический визит — это беседа инспектора с представителями организации, в ходе которой инспектор рассказывает об обязательных требованиях, которые нужно соблюдать, о категориях риска и способах их снижения, а также о видах, содержании и периодичности контрольных мероприятий в отношении контролируемого лица», — рассказали в инспекции.

Главный госинспектор труда в РТ Сергей Шашуров напомнил, что инспектор приходит не для того, чтобы выискать нарушения и оштрафовать. Его задача — разъяснить, как работать по новым правилам, и сориентировать по важным кадровым вопросам совершенно бесплатно.

Профилактический визит по инициативе контролируемого лица может быть проведён по его заявлению, если такое лицо относится к субъектам малого предпринимательства, является социально ориентированной некоммерческой организацией либо государственным или муниципальным учреждением.

Инспектор может провести профилактический визит по видео-конференц-связи или лично прийти в организацию. По итогам данной профилактики штрафы не выписывают. Если даже инспектор и заметит какие-то нарушения, он не станет выдавать предписание.

Записаться на проведение профилактического визита можно через Госуслуги, официальную электронную почту, подав заявление в электронном виде, подписанное простой ЭЦП директора, направить заявление в Инспекцию труда заказным письмом, с курьером. Также заказать профилактический визит можно на портале «Онлайнинспекция.рф». Для этого работодателю достаточно направить заявку в разделе «Предприятие информирует».