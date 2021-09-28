Профилактическая акция показала, что у четверти обратившихся казанцев повышено давление

Благодаря акции «Измерь свое давление» в Казани выявили повышенные показатели у четверти горожан, принявших в ней участие. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал профессор кафедры профилактической медицины и экологии человека КГМУ Ольга Радченко.

«В июне у нас была акция „Измерь свое давление“, в одном казанском торговом центре рандомные люди измеряли свое давление, их было около полутора тысяч. В итоге оказалось, что количество людей, у которых повышенное давление, более 140 на 90, — почти четверть», – отметила специалист.

Студенты медицинских вузов и колледжей, которые проводили акцию, заметили, что чаще всего соглашались пройти измерение давления женщины, а выявляли отклонение от нормы чаще у мужчин.

При этом, по словам Радченко, почти все мужчины были не в курсе, что у них повышенное давление.