Профиль сбежавшего из Украины футболиста Роспутько появился в заявке российской «Чайки»

21-летний футболист украинского происхождения Александр Роспутько, сбежавший из своей страны в Россию, заявлен за «Чайку» из Ростовской области села Песчанокопского, сообщает официальный сайт Лиги Pari. Также в профиле Роспутько указано российское гражданство. При этом на сайте песчанокопской команды официальных заявлений о пополнении в составе пока нет.

Напомним, футболист сбежал в Россию в 2023 году из расположения украинского «Шахтера» после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии. Кроме того, Роспутько являлся игроком юношеской сборной Украины (до 19 лет) и провел за национальную команду четыре матча.

По итогам пяти туров российской Лиги Pari команда из Песчанокопска расположилась на девятой строчке турнирной таблицы. Ближайшую встречу «Чайка» проведет на одноименном домашнем стадионе 24 августа в 19:00 мск.