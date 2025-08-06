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Происшествия 6 августа 2025 13:38

Профессора РЭУ им. Плеханова Вадима Салтыковского арестовали по делу о госизмене

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В Москве суд отправил под стражу профессора РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадима Салтыковского по делу о госизмене.

Как сообщает ТАСС, под стражу его заключили до 25 сентября. Подробности по делу пока не раскрываются.

Доктор экономических наук вел курсы по мировой экономике. Сейчас с сайта вуза пропало упоминание о преподавателе. Салтыковский входил в Российско-кипрский деловой совет Торгово-промышленной палаты России, там он был заместителем председателя комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании.

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