«Пока не понимаю, что чувствую»: Профессор об оправдании по делу об афере в КХТИ

В Казани суд поставил в точку в деле с «махинациями» при покупке оборудования для КХТИ на миллионы рублей. В превышении полномочий при оформлении сделки обвиняли завкафедрой вуза. Профессор же настаивал на своей невиновности и продолжил разбирательство даже после истечения срока давности дела. Какое решение принял суд – в репортаже «Татар-информа».

Вахитовский суд Казани поставил точку в запутанном деле с аферами при покупке миллионного оборудования в КНИТУ-КХТИ. На скамье подсудимых – доктор химических наук, заведующий кафедрой технологии полиграфических процессов и кинофотоматериалов Руслан Гарипов. Буквально в марте профессору исполнилось 66 лет, из которых 44 он посвятил преподаванию. По обвинению в превышении должностных полномочий при закупке оборудования для университета, ему грозило до 4 лет лишения свободы.

Вахитовский суд Казани поставил точку в запутанном деле с аферами при покупке миллионного оборудования в КНИТУ-КХТИ Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Ради прибора хоть под статью?

По версии следствия, в 2014 году Гарипов обратился к руководству вуза с просьбой приобрести термогравиметрический анализатор TGA Q500 – американский прибор, необходимый для проведения различных научных исследований. Вуз дал добро.

Для покупки был объявлен аукцион, который выиграла тюменская компания «Даная», предложив поставить прибор за 2,8 млн рублей. Договор подписали, поставка должна была состояться в декабре 2014-го. Однако к этому моменту произошел обвал рубля, и стоимость устройства выросла до 6 миллионов.

Однако профессор отказываться от желанного оборудования не хотел. По версии следствия, он решил не разрывать контракт и убедил руководство вуза подписать фиктивный акт приема. Деньги по контракту «Данае» перечислили, как и планировалось, в декабре, хотя научного прибора в вузе тогда еще не было.

Для покрытия недостающей части стоимости оборудования, профессор якобы «ввел в заблуждение» теперь уже бывшего проректора по экономике и инновациям Валерия Аляева и согласовал фиктивный договор на курсы переобучения и повышения квалификации.

С этим предложением Гарипов обратился и к руководству «Данаи»: мол заключим контракт, по которому сотрудники фирмы проведут для работников вуза обучение по теме «Теплофизические методы исследования полимерных композиционных материалов», а оплату за организацию курсов, то есть более 3 миллионов рублей, переведут компании в счет уплаты стоимости подорожавшего лабораторного аппарата.

На этом и порешили. Никаких курсов фактически не было, а, чтобы скрыть этот факт, сотрудникам кафедры раздали липовые сертификаты.

По версии следствия, в 2014 году Гарипов обратился к руководству вуза с просьбой приобрести термогравиметрический анализатор TGA Q500 Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Нельзя превысить полномочия, которых нет»

В перерыве судебного заседания адвокат подсудимого Андрей Вербах поделился, что изначально уголовное дело возбуждали по статье «Мошенничество», а подозреваемых было трое – помимо Гарипова привлекались Валерий Аляев, занимавший должность проректора по экономике, и его помощник Евгений Тремасов. Однако вскоре выяснилось, что никакого хищения средств не было, дело закрыли, всех троих фигурантов реабилитировали.

Но уже вскоре возбудили новое дело, уже по статье «Превышение должностных полномочий», а обвиняемый остался только один – Гарипов. Отметим, что сроки давности по этой статье уже давно истекли. По словам адвоката, им неоднократно поступали предложения, о прекращении уголовного дела. Однако ни Вербах, ни Гарипов с таким раскладом не согласились, ведь в таком случае у подсудимого не было бы права на реабилитацию.

В разговоре с журналистами Вербах заявил, что в оправдательном приговоре для своего подзащитного он не сомневается. Адвокат отметил, что Гарипов относится к профессорско-преподавательскому составу, потому не обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, чтобы проводить закупки или давать кому-то указания о подписании актов.

«У него не было таких должностных полномочий, и, соответственно, он не мог их превысить», – объяснил Вербах.

Более того, подчеркнул Вербах, руководство вуза было в курсе, что оборудование по старой цене им поставить не могут – письмо с соответствующим содержанием на адрес КНИТУ-КХТИ направила «Даная». Этот вопрос обсуждался на совещании, на котором присутствовали 20-30 человек. И все же деньги за несуществующей прибор компании перечислили. Утверждать, что Гарипов «ввел их всех в заблуждение» – невозможно, считает адвокат.

По его мнению, руководство вуза прекрасно понимало, что договор на проведение курсов заключается с целью доплатить недостающую часть стоимости приобретаемого оборудования и все равно подписало все бумаги. Об этом прямо говорили даже допрашиваемые во время судебного разбирательства свидетели. Дело в том, что, если бы университет не реализовал выделенные бюджетные средства до конца года, руководство вуза ждал выговор.

«Обвинение в превышении полномочий можно было бы предъявить Алясову или Тремасову, но они, видимо, как-то отмазались. А Гарипова, бедного и несчастного, сделали крайним. Он ведь даже муху не обидит никогда», – высказался Вербах.

Надежды Гарипова и его защитника сбылись, суд полностью оправдал профессора и признал за ним право на реабилитацию Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Я пока не понимаю, что я чувствую»

Что примечательно, никакую меру пресечения профессору, пока шло следствие, не избирали. Гарипов продолжал работать в вузе, занимал прежнюю должность. У КНИТУ-КХТИ к нему претензий не было, гражданский иск по делу вуз выдвигать не стал.

Более того, по словам адвоката, прибор TGA Q500 в университет все же поставили, и он до сих пор используется на кафедре. Согласно справке, полученной из вуза, оборудование за эти годы принесло КНИТУ-КХТИ многомиллионные контракты, благодаря ему десятки аспирантов успешно защитили научные работы.

Сегодня в ожидании начала судебного заседания Гарипов казался очень взволнованным. Профессор наотрез отказался общаться с журналистами и ждал оглашения приговора в другом конце коридора.

На провозглашение своего итогового решения у судьи Айрата Галлямова ушло не более полутора часов. Из его слов стало ясно, что суд согласился с доводами защиты и посчитал, что в действиях Гарипова состава преступления не было.

Надежды Гарипова и его защитника сбылись, суд полностью оправдал профессора и признал за ним право на реабилитацию.

Услышав слова судьи, Гарипов, казалось, распереживался еще больше. У него затряслись руки, на глазах выступили слезы. На вопрос журналистов, чувствует ли он облегчение и радость, что судебное разбирательство, затянувшееся почти на три долгих года, наконец осталось позади, профессор тихо ответил: «Я пока не понимаю, что я чувствую».