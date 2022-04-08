Профессора КХТИ оправдали по делу о превышении полномочий при покупке прибора за 6 млн

Алина Файзрахманова

Вахитовский суд Казани вынес приговор заведующему кафедрой технологии полиграфических процессов и кинофотоматериалов КНИТУ-КХТИ Руслану Гарипову. Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий при закупке оборудования для университета.



По версии следствия, в 2014 году Гарипов попросил руководство вуза купить термогравиметрический анализатор TGA Q500 – американский прибор, необходимый для проведения различных научных исследований.

Для покупки был объявлен аукцион, который выиграла тюменская компания «Даная», предложив поставить прибор за 2,8 млн рублей. Договор подписали, поставка должна была состояться в декабре 2014 года. Однако к моменту поставки курс доллара резко вырос, и стоимость устройства выросла до 6 млн рублей.

Однако, как утверждало гособвинение, профессор решил не разрывать контракт и убедил руководство вуза подписать фиктивный акт приема. Деньги по контракту «Данае» перечислили.

Для покрытия недостающей части суммы и получения оборудования, Гарипов якобы организовал курсы переобучения и повышения квалификации. Предполагалось, что «Даная» проведет для сотрудников вуза обучение по теме «Теплофизические методы исследования полимерных композиционных материалов». Стоимость курсов составила более 3 млн рублей.

Вот только курсы оказались фиктивными, чтобы скрыть это сотрудникам кафедры раздали липовые сертификаты. Стоимость курсов покрыла разницу в цене лабораторного аппарата.

Фото: © Алина Файзрахманова

Отметим, что сроки давности по делу уже давно истекли, однако Гарипов и его адвокат Андрей Вербах ходатайствовать о прекращении уголовного дела не стали, поскольку были уверены в оправдательном приговоре.

Согласно версии защиты, Гарипов не обладал такими должностными полномочиями, которые бы позволили ему самостоятельно принимать решение о подписании акта приема или распоряжения о проведении курсов. Следовательно, предъявить ему обвинение по статье «Превышение должностных полномочий» просто невозможно. Более того, подчеркнул Вербах, руководство вуза было в курсе, что оборудование по старой цене им поставить не могут, и понимало, что курсы проводятся с целью доплатить недостающую часть суммы.

Надежды Гарипова и его защитника оправдались, сегодня суд полностью оправдал профессора и признал за ним право на реабилитацию

