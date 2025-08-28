Профессор Юсупов: Сохранение татар и башкир возможно только при единстве народов

Перед участниками пленарного заседания «Милләт җыены» («Национальное собрание»), которое проходит в театре оперы и балета им. Мусы Джалиля, выступил доктор экономических наук, профессор Касым Юсупов.

«Поздравляю от имени более миллиона татар Башкортостана. Татары расселены по всему миру, а 88,2% татар живут на своей исторической родине. Благодаря усилиям Конгресса Сабантуй стал визитной карточкой нашего народа. Нам нужно его сохранить и развивать», – сказал он.

Он также рассказал, что пишет книги на родном языке. «С 1975 года я выпустил на родном языке семь книг научной публицистики. Как 90-летний аксакал, могу сказать, что образование на родном языке стало большим толчком для меня. Я мыслю на родном языке, как в эмоциональном, так и в логическом плане», – поделился ученый.

Он также выразил мнение, что татары и башкиры смогут сохраниться только при условии, что будут едины.

«Татарстан и Башкортостан объединяет не только язык, но и экономика. Только вместе татары и башкиры смогут сохраниться и развиваться. В последние годы в Башкортостане установлены памятники многим нашим соотечественникам. Город Уфа еще ждет памятника Фариде Кудашевой, Габдрахману Кадырову», – отметил Юсупов.

«Не будем забывать, что уфимские татары вместе с Татарстаном являются стержнем всей нации. Судьба татар Уфы, судьба языка висит на волоске, никто не может оставаться равнодушным, когда сокращаются уроки татарского языка. Никогда еще наличие нескольких государственных языков в составе федерации не создавало какого-либо напряжения», – добавил он.

Зиля Мубаракшина