Профессор-ядерщик из престижного университета в США погиб после покушения

Профессор ядерной физики Массачусетского технологического института (MIT) Нуно Ф.Г. Лурейру скончался после нападения в собственном доме в Бруклайне. О трагедии сообщила начальница местного департамента полиции Дженнифер Пастер, пишет РИА Новости.

По данным правоохранителей, 47‑летний ученый был обнаружен с огнестрельными ранениями и доставлен в больницу, где скончался утром.

Как передает CBS News со ссылкой на источники, вечером в понедельник соседи услышали «три громких хлопка». Прибывшие на вызов полицейские нашли профессора тяжело раненным и немедленно госпитализировали.

Лурейру изучал, как возникают мощные вспышки на Солнце, и искал способ получить чистую и практически безграничную энергию с помощью термоядерного синтеза, чтобы противостоять изменению климата.