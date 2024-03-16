Профессор ВШЭ Баширов о выборах: Граждане России консолидируются в «зрелой демократии»

Несмотря на колоссальное давление на Россию со стороны государств Запада, граждане страны проявляют консолидацию на выборах Президента РФ и демонстрируют «зрелую демократию». Своим видением ситуации поделился политтехнолог, профессор Высшей школы экономики, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

«Особенность этих выборов, конечно, в том, что они проходят на фоне проведения специальной военной операции. На страну оказывается огромное давление, и политическое, и военное, и экономическое. Но тем не менее мы видим, что это приводит только к консолидации российского общества. Несмотря на все попытки коллективного Запада. Кстати, не так много стран, что ведут эту на редкость глупую политику, которой вредят сами себе. Это на самом деле демонстрирует, что российское общество сегодня консолидируется в части, как я это называю, „зрелой демократии“», — заявил он в беседе с «Татар-информом».

По мнению политтехнолога, люди понимают всю ответственность избирательной кампании и считают нужным обязательно воспользоваться своим гражданским правом и проголосовать, чтобы доказать, что они живут в действительно демократическом государстве.

«На той же Украине отменили выборы в Верховную Раду, не собираются проводить выборы Президента, хотя у [Владимира] Зеленского полномочия истекают уже в мае. А вот в России выборы мало того, что проходят, еще и люди идут активно голосовать. Вот этим они и отличаются от тех выборов, которые были шесть лет назад», — уверен Баширов.

Накануне, 15 марта, в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, а также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).