«Профессор» теряет кафедру: почему философия Ларионова перестала работать в СКА

Сегодняшний матч СКА со «Спартаком» может стать одним из последних шансов Игоря Ларионова не только спасти сезон, но и свою тщательно выстраиваемую репутацию карьеру главного тренера. Станет ли потускневший «умный» хоккей и отсутствие желания игроков биться за тренера последними воспоминаниями о «Профессоре» – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ska.ru

Кризис результата и закат тренерской философии

По ходу нынешнего сезона Игорь Ларионов уже не раз оказывался в опале. Сначала его критиковали за странную трансферную политику и приглашение сына в команду вместо именитых игроков, которых распустили именно по распоряжению «Профессора».

Позже начались проблемы с результатами, а дорогостоящий Рокко Гримальди с зарплатой в 92 миллиона допускал детские ошибки.

Об отставке заговорили в октябре, после просочившейся информации о конфликте с Николаем Голдобиным, якобы из-за того, что тот не отыгрывается с Игорем Ларионовым-младшим. Кризис миновал, а дела СКА даже понемногу начали налаживаться. До поры – до времени. С начала 2026 года питерский клуб вновь оказался в глубокой яме. СКА напрочь перестал побеждать топ-клубы, а поражения от аутсайдеров стали пугающей закономерностью. В итоге пошла серия из пяти поражений подряд, а критической точки ситуация достигла в Нижнем Новгороде, когда «армейцы» получили самое крупное поражение в КХЛ со счетом 0:6.

Игорь Ларионов, чей приход в клуб воспринимался как начало новой эры «умного» хоккея, сейчас переживает, возможно, самый сложный этап в своей карьере.

Очарование «умным» хоккеем, который поначалу всем понравился в «Торпедо», теперь уже не приносит никаких плодов. Более того, игроки просто больше не бьются за своего наставника. И тут возникает «вилка» из двух версий событий: либо хоккеисты больше не верят, что Ларионов может что-то дать этой команде и его хоккей будет работать в решающих матчах на выбывание. Либо они просто не способны воплотить его сложные схемы в жизнь под давлением.

Фото: ska.ru

Первую версию Ларионов постарался опровергнуть после очередного поражения от «Локомотива» (1:3) и пусть не без лукавства допустил, что он не гений тренерского ремесла:

«Скорость и задор, которые мы хотим видеть, есть не у всех. Меня это разочаровывает. Значит, нужно что-то изменять. В частности, внутренний мир, игровой голод, мотивацию. Не думаю, что я теряю контроль над командой. Я могу взять на себя ответственность, что команда проигрывает, что я плохой тренер. Но свою работу нужно делать честно. Если нечестно, это видно невооружённым взглядом», — заявил наставник СКА.

Закрытость руководства добавляет нервозности в клубе

Одним из главных отличий нынешнего СКА от прошлых лет стал уровень медийной открытости. При том же много критикуемом Романе Ротенберге или Александре Медведеве на посту президента СКА был одной из самых открытых и обсуждаемым организаций. Одиозный экс-главный тренер СКА всегда мог объяснить то или иное кадровое решение, обсудить свой выбор состава или отказ от какого-то из хоккеистов. Теперь же в этом плане в СКА полный вакуум. Логика трансферов или отказов от игроков никак не комментируется.

Сегодняшнее руководство клуба остается загадкой для прессы и болельщиков. Стратегические цели и причины резких перестановок не проговариваются публично, что порождает массу слухов и снижает уровень доверия к проекту. В условиях затяжного игрового кризиса отсутствие внятной позиции от «первых лиц» лишь усиливает напряжение вокруг команды.

Это касается, к примеру, недавних кадровых перестановок в тренерском штабе СКА, когда после разгрома в Нижнем от работы в основной команде были отстранены ключевые ассистенты Ларионова — Владимир Филатов и Максим Семенов.

Фото: ska.ru

С одной стороны, такие резкие движения в разгар регулярного чемпионата выглядят как попытка найти виноватых на местах. Если отставку Филатова, отвечавшего за атаку, еще можно обосновать низкой результативностью, то решение по Семенову кажется нелогичным. Несмотря на общие неудачи, защита армейцев под его началом прогрессировала, а молодые игроки вроде Сапего прибавляли в мастерстве.

Да, введение в штаб Бориса Миронова подтверждает желание клуба добавить жесткости и ветеранского опыта, однако остается неясным, поможет ли это стабилизировать коллектив за два месяца до старта плей-офф.

Туманное будущее Профессора

С другой стороны, эти перестановки выглядят как «предупреждение» для Профессора, что неприкасаемых в клубе нет. Игорь Ларионов видит, что вокруг него уже устойчивой почвы нет – все постепенно «тонут», а в конечном итоге очередь может дойти и до него.

Главный вопрос на поверхности: увидим ли мы Игоря Ларионова на мостике СКА в следующем сезоне? Затянувшийся спад, где индивидуальное мастерство отдельных звезд или кураж вратарей уже не могут скрыть системный кризис. История Ларионова-тренера в КХЛ рискует превратиться в красивую, но незаконченную сказку.

Фото: ska.ru

Если качественного скачка в ближайших матчах не случится, то кредит доверия может быть исчерпан окончательно. Клуб оказался в ситуации, когда старые методы мотивации уже не работают, а новая философия так и не стала фундаментом для стабильных побед. Плей-офф покажет, станет ли этот сезон для легенды хоккея финальным аккордом в Петербурге и вообще в тренерской карьере, или он найдет способ совершить чудо.

Ларионов не ладит с игроками и избавляется от ветеранов, которых сам просил в состав

Еще одной проблемой СКА нынешнего сезона, которую собственноручно подбрасывает Профессор стала продолжающаяся тенденция его ссор с хоккеистами. На этот раз ему оказался не нужен Андрей Локтионов, которого по его просьбе и выдергивали из системы «Спартака». Возрастной форвард действительно провел слабый питерский отрезок сезона, забросишь лишь одну шайбу (1+6) при показателе полезности «-11». Однако, у него и роль далеко не голеодорская и приглашали его в Петербург под совсем другие задачи.

В интервью нашему изданию бывший тренер сборных России Владимир Плющев выразил мнение, которое сегодня наиболее популярное среди хоккейных болельщиков:

«Здесь вопрос другой. Ты не педагогикой занимайся, ты должен понимать, что работаешь со взрослыми людьми, уже устоявшимися. И если они тебя недопонимают, то разберись с ними один на один, а не устраивай какие-то выволочки перед всей командой. Естественно, опытный игрок этого терпеть не будет. Не знаю, на каких тонах они разговаривали, возможно, там и другими словесами обменивались.

Я думаю, что эта позиция главного тренера а-ля «у нас нет первых звеньев, у нас нет капитанов, у нас все капитаны, все первые, все вторые». Это неправильно. Не бывает в природе вообще ничего равного. Есть лидеры, есть лидеры второго темпа, есть лидеры третьего темпа, есть молодые, которые играют в четвертом составе, которые тянутся и помогают команде. Но разбрасываться игроками… У Ларионова и с Голдобиным были какие-то терки непонятные.

Мне это непонятно совершенно. Ты берешь игрока, ты должен за него отвечать. Ты его выдернул из другой инфраструктуры. Ты ему дал какие-то обещания, перспективы. И вдруг во всех проблемах команды почему-то виноват этот или тот игрок. А почему не виноваты вы, ребята? Там у него поменялся, насколько я понял, тренерский штаб уже дважды. Игроков поменяли. Они ранее отказались от многих игроков, которые могли помочь СКА, а он сказал, что «мы сами с усами, все решим».

Ну и решайте тогда, вы по крайней мере не обвиняйте другие команды, которые вас обыгрывают, в том, что они вас обыгрывают. Это звучит вообще смешно и нелогично. «Мы проиграли команде, которая нас обыграла, которая не умеет играть в хоккей». Ну что за бред какой-то, не пойму вообще!» - не выбирал выражений Плющев.