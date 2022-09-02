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Спорт
2 сентября 2022  10:21

Профессор, Татарский Дьявол, Снайпер: «Ак Барс» показал промо-ролик к старту сезона КХЛ

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«Ак Барс» опубликовал видеоролик, посвященный новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

В ролике показано, как главный тренер «барсов» Олег Знарок и спортивный директор клуба Марат Валиуллин собирают звездный состав под старт нового сезона. 

«Профессор, Татарский Дьявол, Псих, Снайпер, местные авторитеты − это команда, которая идёт на большое дело в сезоне 22/23. Вы с нами?» – говорится в описании видео.


Стоит отметить, что казанский клуб в это межсезонье пополнили одиннадцать новых игроков. Среди них обладатели Кубка Гагарина Александр Радулов, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин и Станислав Галиев.

Напомним, «Ак Барс» проведет стартовый матч чемпионата КХЛ 3 сентября в Москве против «Динамо». Начало встречи в 13:00.

#ХК Ак барс #хоккей #кхл
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