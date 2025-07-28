Профессор Силантьев: Русь и русский человек неотделимы от православной веры

На Боровицкой площади в Москве состоялось традиционное шествие с крестом и молитвенное богослужение у монумента князю Владимиру, крестившему Русь. С 2010 года День крещения Руси официально отмечается на государственном уровне.

Как заявил «Радио 1» директор Центра географии и религии Русской Православной Церкви Роман Силантьев, князь Владимир выбрал христианство, поскольку искал Бога и нашел его именно в этой вере. При этом, по его мнению, важную роль сыграли и положительные последствия принятия христианства.

По словам ученого, Русь и русский народ неразрывно связаны с православной верой.

«Русские сформировались как народ православный. До этого были славянские племена, которые далеко не всегда между собой дружили. Если бы Русь осталась языческой, вряд ли они сформировали бы единый народ. Вот, например, в той же Индии единый народ только ещё формируется. Там мы наблюдаем самое богатое этническое разнообразие в мире. У нас проживают 200 народов, а в Индии – более 2 тыс. Это как раз следствие того, что они по большей части остались язычниками. Такое вполне могло быть и у нас», — считает ученый.

Силантьев также заметил, что в периоды военных конфликтов люди начинают более осознанно относиться к жизни и чаще обращаются к вере.