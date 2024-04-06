Профессор Ризванов спрогнозировал рост доступности генной терапии в ближайшее десятилетие

В ближайшее десятилетие генная терапия онкологических заболеваний может стать заметно более доступной. Такой прогноз сделал доктор биологических наук, профессор Казанского федерального университета, академик-секретарь Академии наук РТ Альберт Ризванов в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

Сначала исследователь рассказал о новейших разработках в этой области. «Сейчас развивается персонализированная медицина, когда можно создать препарат для конкретного пациента. <...> берутся иммунные клетки пациента, в них вводится ген, который перепрограммирует их так, что клетки находят опухоль и уничтожают ее», — пояснил он.

При этом стоимость такого лечения составляет от 200 тыс. долларов в Китае и от 500 тыс. долларов в Европе и США. Пока, по словам Ризванова, «компании работают над тем, чтобы снизить стоимость», потому что «инвесторы увидели, что терапия эффективна, что есть спрос».

Относительно увеличения доступности подобной технологии ученый заметил, что «это сложно сделать, так как это не только научная проблема, но также политическая и финансовая».

Впрочем, по его мнению, после пандемии коронавируса все уже поняли, что с помощью новых технологий можно быстрее и дешевле разрабатывать лекарства. «Я думаю, что это затронет большую часть человечества в ближайшие десять лет», — резюмировал Альберт Ризванов.