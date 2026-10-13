Профессор рассказала, что ИИ мешает китайцам самостоятельно изучать русский язык

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Искусственный интеллект осложняет изучение русского языка в Китае, поскольку мешает студентам развивать самостоятельное мышление. При этом ИИ пока не способен заменить профессиональных переводчиков, так как не всегда распознает иронию, сарказм и скрытые смыслы высказываний. Об этом РИА Новости рассказала директор Института Шелкового пути Чанчуньского университета Ван Цзиньлин.

По словам профессора, китайские студенты, изучающие русский язык, могут использовать ИИ для поиска ошибок в письменных работах и общения с виртуальным собеседником. Однако чрезмерная зависимость от таких технологий в процессе обучения может привести к негативным последствиям.

Ван Цзиньлин пояснила, что вместо самостоятельного выполнения домашних заданий некоторые студенты просто передают их искусственному интеллекту. В результате ИИ выполняет всю работу за них, а учащиеся не понимают, какие знания у них действительно есть, с какими задачами они могут справиться самостоятельно и в чем испытывают трудности.

Таким образом, отметила профессор, искусственный интеллект постепенно подменяет студентов в учебном процессе, в том числе при подготовке научных работ.

Еще одной проблемой Ван Цзиньлин назвала использование ИИ для перевода. Современные технологии достаточно хорошо справляются с этой задачей, поэтому у некоторых людей складывается впечатление, что профессиональные переводчики больше не нужны. Однако во время переговоров и академических обменов возможностей искусственного интеллекта пока недостаточно.

Профессор подчеркнула, что современные модели ИИ и большие языковые модели еще не умеют полноценно передавать скрытый смысл человеческих высказываний, эмоциональные оттенки речи, иронию и сарказм. Поэтому, несмотря на развитие технологий, полностью заменить профессиональных переводчиков они пока не могут.