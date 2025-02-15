Профессор РАН объяснил, грозит ли Земле столкновение с астероидом 2024 YR4

Астероид в представлении художника

Изображение: ESA

Пока невозможно достаточно точно оценить вероятность столкновения Земли с недавно открытым астероидом 2024 YR4. Об этом заявил руководитель Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН, профессор Российской Академии наук Сергей Богачев, сообщает RT.

«Какие-то модели показывают 2%, но надо понимать, что для того же Апофиса (астероид, который сблизится с Землей в 2029 году – прим. Т-и) тоже были большие цифры, пока он был далеко, но сейчас, когда посчитали получше, снизились до одной миллиардной», – пояснил исследователь.

«Пока можно сказать только, что астероид [2024 YR4] реально существует и он справедливо внесен в категорию сближающихся с Землёй и потенциально опасных», – подчеркнул Богачев.

Астроном в связи с этим уточнил, что конкретные цифры вероятности будут пересчитываться еще много раз. «Сколь-либо реальные появятся только лет через пять», – заключил он.

Околоземный астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года телескопом системы ATLAS, расположенным в Чили. Его диаметр составляет от 40 до 90 метров.

По данным Европейского космического агентства (ESA), на начало февраля вероятность столкновения этого астероида с Землей выросла с 1% до 2,2%.

Вскоре после этого газета South China Morning Post рассказала, что Китай начал создавать команду по планетарной обороне. Организован набор выпускников вузов для отслеживания астероидов и создания систем раннего оповещения.