Профессор Нефедьев рассказал, когда казанцы смогут наблюдать «Охотничью Луну»

Сегодня, 26 октября, жители Казани смогут наблюдать октябрьское полнолуние, которое в Северном полушарии традиционно называют «Охотничьей Луной». Об этом рассказал профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики, научный руководитель Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба КФУ.

Пик полнолуния в Северном полушарии пришелся на 7:12 по московскому времени. В Казани Луна взойдет в 15:42. По словам Нефедьева, сам момент полнолуния жители республики увидеть не смогут, однако и после него диск спутника практически не изменит облика.

Ученый объяснил, что название связано с легендой: при охоте на диких животных земля максимально освещалась Луной, что позволяло охотиться и ночью. В разных культурах октябрьское полнолуние имеет и другие названия: Луна увядших листьев, Луна пожелтевшей травы, Замерзшая Луна. В Южном полушарии, где октябрь является весенним месяцем, ее называют Просыпающейся Луной, Луной Яичной или Луной Рыб.

Несколько ночей подряд Луна будет всходить на восточном горизонте перед закатом Солнца и заходить на западном при его восходе. Нынешнее полнолуние не будет ни суперлунием, ни минилунием – диск спутника будет иметь средние по году размеры. Следующую «Охотничью Луну» в Северном полушарии можно будет наблюдать 15 октября 2027 года в 16:47 по московскому времени.

Нефедьев назвал главным плюсом полной Луны то, что для наблюдения за ней не требуется специального оборудования. При ясной погоде можно рассмотреть даже некоторые красоты лунного пейзажа: кратеры, горы, моря.

«Лучше всего наблюдать после захода Солнца, когда Луна взойдет над горизонтом и на улице уже будет достаточно темно, и практически до рассвета», – порекомендовал эксперт.

Исследователь заметил, что хорошие условия для наблюдений сохранятся на протяжении нескольких дней после полнолуния. По прогнозам синоптиков, в этот период в Казани ожидается достаточно ясная погода.