Профессор МГУ объяснил, почему нельзя дать всем россиянам бесплатное высшее образование

На сегодняшний день обеспечить всех россиян бесплатным высшим образованием, как это было во времена СССР, крайне трудно, поскольку для решения данной задачи из госбюджета необходимо выделить большой объем средств. Об этом «Татар-информу» сообщил доктор экономических наук, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем МГУ имени Ломоносова Андрей Колганов.

Ранее сообщалось, что в ведущих медицинских вузах в этом году стоимость обучения по базовым программам выросла на 10-12%, а в некоторых университетах ценники «взлетели» на 30-35%. Например, в Казанском государственном медицинском университете по программам специалитета обучение по специальности «Лечебное дело» в течение шести лет выросло более чем на 156 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ».

«Для обеспечения населения бесплатным высшим образованием нужны большие бюджетные средства, а у нас пока на данном этапе доля средств, выделяемых на сферу образования, не увеличивается», – объяснил собеседник агентства.

Он отметил, что в целом реализовать такую практику в России возможно, но не в сегодняшних условиях.