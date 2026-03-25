Роман Маргариты Симоньян «В начале было Слово – в конце будет цифра» необходимо рассматривать не только как художественное предупреждение но и как философское предупреждение о рисках постгуманистического проекта. Такой вывод в рецензии для журнала «Управление и политика» сделал профессор МГИМО Генри Сардарян, на публикацию обратил внимание RT.

По мнению рецензента, роман содержит глубокую эсхатологическую аллегорию, указывающую на кризис человеческой идентичности в эпоху техноглобализма. Профессор помещает произведение в контекст русской религиозной философии в лице Владимира Соловьева, Николая Бердяева и Константина Леонтьева.

По мнению педагога, ключевая идея текста заключается в противопоставлении Слова как носителя смысла и Цифры как безличного алгоритма.

Главный редактор RT удостоена специального приза жюри Национальной литературной премии «Слово» за этот роман.